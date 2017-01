Cinci etape decisive pentru Panduru

Victoria de la Petroşani, 2-1 cu “lanterna roşie” Jiul, a scutit de emoţii Farul în privinţa luptei pentru evitarea retrogradării, cu cinci etape înainte de finalul Ligii I. Constănţenii au un avans de şase puncte faţă de primul loc retrogradant, ocupat de Ceahlăul Piatra Neamţ, însă moldovenii vor juca în rundele rămase cu Steaua, Dinamo şi Rapid. În aceste condiţii, obiectivul grupării de pe litoral pentru acest final rămîne acumularea de puncte pentru a încerca să urce în clasament, unde ocupă poziţia a 13-a. Rezultatele sînt însă mai importante pentru antrenorul Basarab Panduru, căruia în vară îi expiră contractul şi se pare că oficialii constănţeni nu doresc să-l prelungească. “Dacă voi fi dorit, voi rămîne la Constanţa chiar dacă Farul va retrograda. Mă simt bine aici pentru că preşedintele clubului mă apreciază, m-a susţinut tot timpul, deoarece am muncit şi am dat totul pentru echipă”, a mărturisit antrenorul “rechinilor”, care beneficiază de un sprijin important din partea publicului. Tehnicianul şi-a îndeplinit obiectivul din partea a doua a campionatului, menţinerea în prima ligă, însă l-a ratat pe cel stabilit în vara anului trecut, participarea în cupele europene, după ce a fost eliminat din Cupa României de Poli Iaşi în optimile competiţiei. În plus, Panduru nu este avantajat de palmaresul obţinut de cînd este la Constanţa, trei victorii, opt victorii şi cinci înfrîngeri, dar are de partea sa argumentul schimbării atitudinii jucătorilor în teren.

Dacă soarta lui Basarab Panduru stă sub semnul întrebării, doi jucători extrem de importanţi pentru gruparea de pe litoral vor părăsi Farul în această vară. Chiar dacă a refuzat să dezvăluie dacă a semnat sau nu un precontract cu Steaua Bucureşti, căpitanul Mihai Guriţă a afirmat că trecerea sa în Ghencea nu este afectată de plecarea managerului general al bucureştenilor, Mihai Stoica. “Înţelegerea mea cu Steaua rămîne în picioare, chiar dacă Mihai Stoica şi-a dat demisia de la Steaua. Nu este treaba mea ce s-a întîmplat la Steaua, pentru că eu am fost dorit acolo de domnul Becali”, a explicat atacantul în vîrstă de 34 de ani. În schimb, destinaţia lui Adrian Senin este incertă, mijlocaşul constănţean fiind liber de contract din vară. “Pînă la finalul campionatului, nu mă interesează decît să-mi fac datoria la Farul, apoi voi vedea ce se întîmplă”, a spus jucătorul care se află de şapte ani în curtea grupării de pe litoral.