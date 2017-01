Cinci etape fără eşec pentru Viitorul

Fără înfrângere în ultimele cinci etape, Viitorul Constanţa şi-a păstrat locul 5 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a şi după egalul înregistrat în derby-ul local cu FC Farul. Jocul prestat sâmbătă nu l-a mulţumit pe antrenorul Cătălin Anghel decât parţial, repriza secundă fiind mai aproape de planurile tehnicianului constănţean. „Ştiam că nu o să fim în formă maximă, pentru că majoritatea echipelor intră în formă după câteva etape după reluarea campionatului. În prima repriză nu am reuşit să jucăm ceea ce ne-am propus, să pasăm mult la mijlocul terenului şi să ducem mingea în faţa porţii prin construcţie. Nu ne-a împiedicat doar terenul destul de greu, ci şi crisparea jucătorilor. După pauză ne-am descurcat mult mai bine. Jucătorii au avut mai multă răbdare, ne-am creat ocazii şi am făcut o repriză secundă mai bună decât prima, dar şi mai bună decât Farul. Am câştigat prea puţine dueluri unul contra unul. Ar fi trebuit să avem mai multe situaţii periculoase pe părţile laterale şi să facem combinaţii scurte pe centru, dar sper să punem la punct aceste probleme cât mai repede. Pe Farul am văzut-o în amicale şi ştiam că are jucători experimentaţi, care pot face diferenţa”, a spus Anghel. Formaţia de pe litoral şi-a reluat ieri antrenamentele, pregătindu-se pentru primul meci din retur pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 11.00, împotriva celor de la Astra II Giurgiu. Pentru acest joc, Viitorul nu-l va putea folosi pe Cristocea, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.