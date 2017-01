„Cinci femei de tranziţie“, la şuetă pe scena constănţeană

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor au urcat, marţi seară, „Cinci femei de tranziţie“. Constănţenii au primit-o cu aplauze pe Rodica Popescu Bitănescu, artista care le-a dat un „rendez-vous“ pe cinste, într-o seară de februarie. Timp de o oră şi jumătate, spectatorii care au umplut sala pînă la refuz au fost invitaţi de către gazda serii, Rodica Popescu-Bitănescu, să ia parte la o întîlnire... între fete. Aimée Iacobescu, Magdalena Cernat, Vivian Alivizache şi Iuliana Călinescu, alături de Rodica Popescu Bitănescu, actriţă cu o bună dispoziţie contagioasă, dar şi regizoare şi scenaristă subtilă şi sensibilă, au relevat cu haz şi sensibilitate, tipologia feminină, de ieri şi de azi: femeia de tranziţie. Intenţia pe care a avut-o regizoarea prin acele „dialoguri simple şi adevărate, conflicte omeneşti, întrebări existenţiale şi destăinuri tulburătoare, ca între prietene, la o şuetă“, a fost confirmată de aplauzele cu care spectatorii au apreciat prestaţia celor cinci actriţe. Prospeţimea replicilor şi situaţiile de viaţă recognoscibile au făcut ca cele cinci femei... de tranziţie să fie foarte bine primite de către public. O profesoară, o bibliotecară, o afaceristă şi fiica doctoriţei, prietena lor, vorbesc despre viaţă şi despre moarte, în sufrageria bunei lor prietene, Rodica. Spectacolul pune sub lumina reflectoarelor nu numai tipologia feminină, ci şi o întreagă societate caracterizată prin crize economice – „salariile cresc cu 3%, iar preţurile cu 20% -, carenţe în învăţămînt şi pragmatism – „Dacă le pun nota 8, cine mai vine la meditaţii?“, lipsa de educaţie a tinerilor, „efect“ al televiziunii şi al atitudinii protectoare a părinţilor sau permanentul conflict dintre generaţii, în special dintre tineri şi părinţi. Finalul piesei, în care tînăra observă că Rodica ascultă şi aşa ceva - „Pink Floyd“ („Another Brick in the Wall“), reprezintă o reconciliere între generaţii.

Piesa „Cinci femei de tranziţie“, montat în urmă cu şase ani, pentru Teatrul Naţional Bucureşti, reprezintă debutul Rodicăi Popescu Bitănescu, ca autor dramatic şi regizor. Cel de-al doilea spectacol al său, „Încă-i bine!“, a avut premiera în septembrie 2008. Decorurile piesei „Cinci femei de tranziţie“ au fost realizate de Ioan Diana, iar costumele au purtat amprenta creativă a Zinei Dumitrescu.