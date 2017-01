Cinci idei de afaceri de succes, în localitatea Corbu

Mai mulți constănțeni și-au propus să transforme în realitate afaceri sociale în localitatea constănțeană Corbu, unde să creeze locuri de muncă. Cinci dintre ei se află cu un pas mai aproape de câștigarea unei finanțări și ar putea avea ocazia să își pună ideile în aplicare, fiind finaliști în Fabricat în Țara lui Andrei - competiția de afaceri sociale organizată de OMV Petrom. Unul din antreprenori vrea să înființeze o tabără de creație la Corbu - un spațiu unde se pot organiza evenimente culturale, artistice, teambuilding-uri, toate într-un mediu deosebit. O altă persoană ar dori să construiască o brutărie/patiserie care să ofere locuri de muncă pentru tinerele mame din comunitate. Ele ar fabrica și comercializa produse de panifcație diverse (pâine, șuberec, plăcinte, cozonaci, haioș etc.), dar și înghețată în sezonul estival. O altă idee de afacere este construirea unui bistro cu specific pescăresc, unde să se folosească resurse locale și materie primă din zonă (pește, crustacee, legume etc.). O persoană vrea să înființeze o Tabără de Poveste. Ideea presupune organizarea de tabere care oferă activități educaționale non-formale. Un alt finalist își dorește să construiască o unitate agro-turistică ecologică pentru turiștii din România, dar și din străinătate. Juriul Fabricat în Țara lui Andrei a ales 35 de finaliști dintre cei 180 de aplicanți înscriși în program. Finaliștii vor parcurge 7 luni de pregătire intensă, în care vor primi consultanță pentru realizarea planurilor de afacere și sprijin financiar de până la 1.500 € pentru realizarea studiilor de fezabilitate ale ideilor de afacere. În aprilie 2016, 10 afaceri sociale vor fi susținute de OMV Petrom cu finanțare în valoare totală de până la 350.000 de euro și încă 1 an de consultanță specializată.