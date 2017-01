Cinci jucători de la Academia Hagi, convocați la lotul național U17

Noul selecţioner al naţionalei Under 17 a României, Bogdan Vintilă, a anunţat, duminică, lotul pentru stagiul de pregătire de la Tărlungeni. Printre cei convocați se află și cinci componenți ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Virgil Ghiţă, Andrei Vlădescu, Tiberiu Căpuşă, Kilyen Szabolcs și Andrei Ciobanu. Cei 25 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Hodoroabă (LPS Bihor), Mara (UTA Arad), Udeanu (CSM Piteşti); fundaşi: Ghiţă, Vlădescu și T. Căpuşă (toţi Academia Hagi), Fridrich și Motreanu (ambii Poli Timişoara), D. Ciubotariu (Dinamo Bucureşti), Fl. Marin (FC Voluntari), Copaci (UTA Arad); mijlocaşi: Szabolcs și A. Ciobanu (ambii Academia Hagi), V. Costache (Dinamo Bucureşti), Kanaloş (LPS Satu Mare), Postolache (Becicherecu Mic), L. Oprea (Poli Timişoara), I. Tănase (UTA Arad), M. Dobre (Viitorul „Mihai Georgescu”); atacanţi: B. Szijj și Coviţ (ambii CSM Reşiţa), Blănaru (Oţelul Galaţi), Jurj (CSU Craiova), Velcotă (Poli Timişoara), A. Petre (UTA Arad). Reunirea lotului va avea loc la 14 ianuarie, după care se va pleca într-un stagiu de pregătire de zece zile la Tărlungeni. În acest cantonament, elevii lui Bogdan Vintilă vor susţine trei meciuri amicale: două cu echipa Under 18 a FC Braşov şi una cu formaţia de seniori a grupării Unirea Tărlungeni.

NAȚIONALA U16 PARTICIPĂ LA AEGEAN CUP

Reprezentativa Under 16 a României va participa, în perioada 18-24 ianuarie, la Aegean Cup, competiție organizată de federația din Turcia, unde va evolua în grupă cu SUA, Turcia şi Norvegia. Pentru pregătirea jocurilor din această competiție, care se vor disputa în Manisa și în localități din vecinătate, jucătorii antrenați de Adrian Boingiu se reunesc astăzi, la Mogoșoaia. Plecarea spre Turcia este programată la 18 ianuarie, de pe Aeroportul „Henri Coandă”. La Aegean Cup 2015, România va avea următorul program - 19 ianuarie: SUA - România (ora 14.30), 20 ianuarie: Turcia - România (ora 14.30), 22 ianuarie: România - Norvegia (ora 12.00). În cealaltă grupă se află Franța, Cehia, Ucraina și Grecia. Ocupantele primului loc din fiecare grupă vor juca finala mare, în timp ce selecționatele clasate pe locurile secunde vor disputa finala mică. Selecționerul Adrian Boingiu a convocat următorul lot pentru Aegean Cup 2015 - portari: Iliescu (CSȘ Drobeta Tr. Severin), A. Vlad (CS U. Craiova), Rareș Murariu (Academia Hagi); fundași: C. Gîrjoabă (FC Interstar Sibiu), Podină și Cochinţu (ambii ACS Poli Timișoara), Radu Boboc (Academia Hagi), Berci (U. Cluj), C. Dima (Dinamo București); mijlocași: L. Gheorghe (Dinamo București), Vl. Dragomirr (ACS Poli Timișoara), R. Lazăr (SC Vaslui), Mihai Ene (Academia Hagi), Petruş (CFR Cluj), Micovschi (Luceafărul Oradea), Alexandru Măţan (Academia Hagi), D. Crăciun (FC Wegberg-Beeck); atacanți: Mezn (ACS Poli Timișoara), Moldoveanu (Dinamo București), G. Ganea (Rapid București).