Cinci meciuri fără eşec pentru FC Farul

Cinci meciuri fără înfrângere au adus pe FC Farul Constanţa în lupta pentru promovarea în Liga 1, constănţenii fiind la doar două puncte de locul secund al clasamentului Seriei 1 a ligii secunde. Ultimul succes, obţinut sâmbătă seara, 2-0 cu Dunărea Galaţi, în etapa a 8-a, a scos la iveală încă o dată spiritul de luptători al elevilor lui Marian Pană. Dominaţi de adversari în prima repriză, Liviu Ştefan şi compania şi-au revenit după pauză şi au profitat la maximum de erorile adversarilor. „Este o victorie extrem de importantă, trei puncte enorme, obţinute în urma unui joc dificil împotriva unei echipe puternice, cu jucători masivi. Am fost dominaţi categoric în prima repriză, pentru că nu am reuşit să ne organizăm, dar, chiar şi aşa, oaspeţii nu şi-au creat mari ocazii de a înscrie. Am început într-o formulă 3-5-2, dar nu am ştiut să stăm în teren, iar adversarii ne-au surprins, în special pe părţile laterale, de unde au venit multe centrări. Aparent, sistemul cu trei fundaşi centrali îţi dă siguranţă, dar dacă jucătorii nu se completează la mijloc şi nu aleargă mult, nu se mai întâmplă acest lucru. Încă suntem în căutări şi nu ne-am găsit formula standard. În plus, Husein nu a înţeles cum trebuie să joace. La pauză, erau destul de speriaţi, dar le-am spus că va fi care pe care şi am decis să schimb sistemul trecând la clasicul 4-4-2, prin introducerea lui Paraschiv. Jucătorii au dat dovadă de curaj şi devotament, iar jocul a curs în favoarea noastră. Sunt foarte mulţumit de felul în care ne-am prezentat în repriza secundă. S-a alergat foarte bine, am avut ocazii şi ne-am asigurat cele trei puncte. Creştem de la joc la joc, iar victoriile aduc multă încredere”, a explicat antrenorul Farului. „Felicit Farul pentru victorie şi cred că împreună am făcut un joc atractiv. Marian Pană a încropit rapid o echipă bună”, a spus tehnicianul Dunării, care l-a certat dur pe Alexandru Avram, mijlocaşul eliminat în min. 53 pentru cumul de cartonaşe galbene: „Eram cu foaia de joc în mână şi vroiam să-l schimb. A greşit jucătorul, care avea deja un galben şi a simulat, pentru că nu a fost penalty. Ce să faci, fără minte nu poţi juca fotbal!”