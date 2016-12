Cinci morţi după prăbuşirea unui elicopter, în judeţul Mureş

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa, iar una a fost rănită grav, în urma prăbuşirii unui elicopter în lacul Tăureni din judeţul Mureş, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş, Gagyi Mihai. El a declarat corespondentului Mediafax că la locul accidentului au ajuns mai multe echipe de intervenţie, de la Sărmaşu şi Târgu Mureş. Printre cele cinci persoane care şi-au pierdut viaţa se află şi milionarul Sorin Ţerbea (50 de ani). Alături de trei afacerişti germani, o angajată de-a sa şi pilotul, omul de afaceri se afla în aparatul de zbor ce s-a prăbuşit la câteva minute de la decolare, a declarat primarul din localitate, Ovidiu Petru Oltean. Edilul a precizat că Sorin Ţerbea şi cei trei oameni de afaceri germani au făcut, ieri după-amiază, o vizită la o fabrică de mobilă din localitate. Oltean a susţinut că, în timpul vizitei, omul de afaceri a fost sunat de DNA, după care a devenit irascibil şi a decis să plece. Acesta a mai afirmat că a insistat să ofere oamenilor de afaceri o maşină cu care să plece, însă ei au vrut să se deplaseze tot cu elicopterul. Conform sursei citate, aparatul de zbor s-a prăbuşit în lac la trei-patru minute de la decolare, la circa două sute de metri distanţă de locul din care plecase. Şeful SMURD Mureş, Cristian Boeriu, a declarat, aseară, că patru persoane au fost scoase decedate din lac, iar una se pare că este încă în elicopterul prăbuşit. Potrivit lui Boeriu, femeia care a supravieţuit accidentului a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată spre Târgu Mureş. Boeriu a spus că aceasta are câteva contuzii, dar este conştientă. Şeful SMURD Mureş a adăugat că echipele de intervenţie se află la locul accidentului şi caută cea de-a cincea victimă. ISU Mureş a mai anunţat că epava elicopterului va fi scoasă abia în această dimineaţă din lac, ca urmare a necesităţii deplasării în zonă a unor utilaje grele.

Boeriu nu a putut oferi deocamdată informaţii despre identitatea persoanelor care au murit şi a celei rănite. O echipă de specialişti criminalişti de la Institutul Naţional de Criminalistică al Poliţiei Române a fost trimisă în comuna Tăureni, pentru a acorda sprijin de specialitate în cadrul cercetării la faţa locului, din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă.

„MITĂ ÎN ELICOPTER” Sorin Ţerbea a fost judecat în dosarul „Mită în elicopter“ pentru dare de mită în formă continuată. Ţerbea avea mai multe firme în afaceri de salubrizare, hoteluri, fiind şi preşedinte al Federaţiei Române de Futsal a României şi, de asemenea, preşedintele şi finanţatorul echipei de fotbal în sală City'us Târgu-Mureş, multiplă campioană a României. În mai 2013, omul de afaceri Sorin Ţerbea a fost achitat în dosarul „Mită în elicopter“, hotărârea nefiind însă definitivă. Alături de acesta a mai fost achitat fostul şef al arbitrilor Vasile Avram, judecat pentru luare de mită în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. În octombrie 2011, Vasile Avram, fost preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură directă cu o infracţiune de corupţie. În acelaşi dosar au fost judecaţi Adrian Penciu, avocat în Baroul Giurgiu, acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi favorizarea infractorului, ambele în legătură directă cu o infracţiune de corupţie, Vasile Constantin Chiorean, recepţioner la un hotel din Târgu Mureş deţinut de o societate controlată de Ţerbea, acuzat de complicitate la dare de mită şi la luare de mită, precum şi Nicolae Iacobescu, acuzat de complicitate la dare de mită şi la luare de mită, ambele în formă continuată. Potrivit rechizitoriului procurorilor, în 21 mai 2011, în condiţiile exercitării atribuţiilor de serviciu ca supervizor la meciul de fotbal FCM Târgu Mureş - Universitatea Cluj, din cadrul etapei a 34-a a Ligii I de fotbal, Vasile Avram a primit de la Sorin Ţerbea suma de 19.000 de euro în scopul delegării unor arbitri agreaţi de echipa de fotbal din Târgu Mureş la jocurile ediţiei de campionat 2011-2012. În 25 septembrie, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a lui Avram şi Ţerbea, ei fiind eliberaţi în 21 noiembrie.