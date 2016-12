Cinci nave abandonate în porturile din Constanţa

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) şi Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) se chinuiesc să recupereze salariile câtorva zeci de marinari străini abandonaţi în porturile constănţene. „Din 25 mai şi până acum, ne-am confruntat cu marinari abandonaţi în apele noastre teritoriale din cauza armatorilor care susţin că nu mai au bani. Una dintre marile greşeli pe care le fac de obicei membrii echipajului este să descarce marfa de pe vase. În felul acesta, şansele de a-şi mai recupera banii sunt extrem de mici”, a declarat liderul SLN şi reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu. Greşeala aceasta au făcut-o şi marinarii de pe „Sergey Dymov”, navă sub pavilion Moldova, cu opt ucraineni la bord, abandonaţi în Dana Anastasia, din Portul Constanţa. „Au descărcat nava în condiţiile în care nu şi-au mai primit salariile de aproape cinci luni. Nu sunt nici membri de sindicat, nici afiliaţi ITF, dar încercăm să-i ajutăm. Nu au alimente, nu au apă, nici bani”, a declarat Adrian Mihălcioiu. În cursul zilei de ieri, acesta s-a întâlnit cu membrii echipajului şi, împreună cu ei, a stabilit că singura soluţie este începerea acţiunilor în Instanţă pentru scoaterea navei la licitaţie. „Sergey Dymov” este foarte veche şi mâncată de rugină. În aceste condiţii, este posibil ca banii din vânzarea ei să nu fie suficienţi şi pentru acoperirea totală a salariilor restante în valoare de 25.000 de dolari. Căpitanul navei, Sergey Suvorov, a declarat că a încercat în nenumărate rânduri să ia legătura cu armatorul, Alexander Sergeyevici, dar acesta îi promite în fiecare zi, de o lună încoace, că le va trimite banii. Pe navă se află şi fiul căpitanului, la primul său voiaj în calitate de cadet. „Armatorul are să îmi dea, din 2007, în jur de 2.700 de dolari, pentru voiaje pe care le-am făcut şi nu mi le-a plătit. Am crezut că este mai bine pe mare decât acasă, şi că dacă merg şi în acest voiaj poate cresc şansele să-mi recuperez banii”, a declarat căpitanul navei „Sergey Dymov”. Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, în cursul acestei zile, un agent va aduce alimente celor opt marinari abandonaţi în Dana Anastasia.

ALTE NAVE LĂSATE DE IZBELIŞTE „Golden Arrow”, sub Pavilion Panama, se află în portul Constanţa, unde a intrat pentru reparaţii. Cei 21 de marinari de la bord nu şi-au mai primit salariile din martie 2012. „S-ar putea ca, în acest caz, să începem procedurile legale pentru a scoate nava la vânzare”, a precizat Mihălcioiu. Alţi 16 marinari aşteaptă, în portul Mangalia, intervenţia SLN pentru recuperarea salariilor neplătite de aproape patru luni. Ei formează echipajul remorcherului „Harmony”, lăsat de izbelişte de armator. „Când a auzit că vom interveni în acest caz, armatorul a trimis imediat provizii marinarilor şi bani cash în caz de nevoie. A promis că le va da şi sumele restante, dar monitorizăm situaţia lor în continuare”, a afirmat liderul SLN. Bulgarii de pe „Axiom II” sunt neplătiţi şi ei de câteva luni. Până să ajungă în portul Midia, câţiva membri ai echipajului au părăsit nava, crezând în promisiunile armatorului. „Atill”, pavilion Moldova, se află tot în portul Midia. Are la bord şapte ucraineni aflaţi în aceeaşi situaţie dificilă - au rămas fără apă, alimente , nu şi-au mai primit banii de câteva luni bune.

ŞASE NAVE DATE ÎN URMĂRIRE DE ITF Deşi nu se află în apele teritoriale româneşti, dar au români la bord, ITF a dat în urmărire şase nave aparţinând armatorului turc „Fur Trans”. „Toate navele ce îi aparţin vor fi oprite, iar echipajele ajutate să se întoarcă acasă şi să-şi recupereze banii. S-a intervenit şi pentru „Reecon Whale”, ce aparţine aceluiaşi armator, iar românii de la bord au ajuns acasă”, a afirmat Adrian Mihălcioiu. Atât SLN, cât şi ITF sfătuiesc marinarii să se intereseze foarte bine în ce priveşte armatorii cu care pleacă în voiaj. Ei pot cere şi ajutorul SLN, însă cel mai important lucru este să fie membri de sindicat, pentru a beneficia de protecţie.