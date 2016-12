Cinci profesori constănţeni, prinşi cu fiţuici la titularizare

Cine credea că profesorii nu copiază, s-a înşelat amarnic. La proba scrisă a concursului de titularizare, care a avut loc ieri, cinci candidaţi au fost eliminaţi după ce au fost prinşi cu fiţuici. Trei dintre candidaţi susţineau examenul pentru un post de educatoare (la centrul de concurs de la Şcoala Generală „Ferdinand” Constanţa) şi doi voiau să devină profesori de educaţie fizică (susţinînd concursul la centrul din Colegiul Tehnic de Marină „Al.I. Cuza” Constanţa). Pentru concursul de titularizare din acest an s-au înscris 2.368 de candidaţi, însă s-au prezentat în sălile de concurs doar 1.920 de candidaţi. Dintre aceştia, 144 s-au retras (5 din motive medicale şi 139 din motive personale), iar cinci au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze. „Anul acesta am avut un număr mai mare de participanţi faţă de anul trecut, cînd s-au prezentat în sălile de concurs doar 1.340 de candidaţi din peste 2.600 înscrişi”, a declarat preşedintele comisiei judeţene de titularizare, prof. Liliana Timofte. Chiar dacă în acest an subiectele nu au mai fost făcute la nivel naţional, ci au fost realizate de comisii înfiinţate la nivelul judeţului, candidaţilor tot li s-au părut grele subiectele. „Partea de istorie a fost uşoară, mai greu a fost la partea de pedagogie”, a declarat Cătălin Candachia. Un alt candidat a susţinut că subiectele au fost uşoare, însă cerinţele nu au fost formulate destul de clar, motiv pentru care nu a ştiut cum anume să trateze subiectul dat. Potrivit inspectorului şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Petrică Miu, subiectele au fost accesibile. La nivelul întregii ţări, au fost eliminaţi din examen 15 candidaţi prinşi cu copiuţe, iar 200 s-au retras din concurs. Pentru acest an, ISJ Constanţa a scos la concurs 2.606 de posturi, dintre care 510 titularizabile. Primele rezultate vor fi afişate pe 17 iulie, contestaţiile putînd fi depuse în perioada 17-19 iulie.

Absolvenţii de „Spiru Haret” daţi afară din sală de jandarmi

Un caz special l-au constituit absolvenţii formelor de învăţămînt ilegale din cadrul Universităţii „Spiru Haret” (USH) Constanţa. Anul acesta, şi-au depus dosarele pentru susţinerea concursului de titularizare şi 41 de absolvenţi la învăţămîntul la distanţă (ID) oferit de USH Constanţa. Pentru că diplomele lor nu au fost recunoscute de MECI, ei nu au putut intra în sălile de concurs. Deşi au fost anunţaţi din timp că nu vor putea susţine examenul, o parte dintre ei s-au prezentat totuşi la centrele de concurs. „Aproximativ 10 absolvenţi ai USH, la forma de învăţămînt la distanţă, s-au prezentat la centrul de concurs. Noi i-am anunţat din timp că nu vor putea susţine examenul, însă au sperat probabil că situaţia lor a fost rezolvată între timp. Din păcate, nu a intervenit nicio schimbare, aşa că nu au fost lăsaţi să intre în sălile de concurs”, a declarat inspectorul şcolar general, Petrică Miu. Nici în restul ţării absolvenţii ID ai USH nu au putut susţine concursul de titularizare. Peste 70 de absolvenţi ai USH care s-au prezentat, miercuri, la un centru din Deva pentru a susţine examenul de titularizare au protestat în faţa Inspectoratului Şcolar, nemulţumiţi că au fost scoşi din săli. Şi cei aproximativ 70 de absolvenţi ai filialei Focşani a USH care s-au prezentat la concursul de titularizare nu au fost lăsaţi să susţină examenul şi au fost scoşi din sală cu ajutorul jandarmilor. Aceştia au depus la Parchetul Tribunalului Vrancea plîngeri penale împotriva ISJ şi a MECI. La concursul de titularizare organizat în judeţul Mureş, absolvenţii USH au fost lăsaţi să dea examenul doar după ce au semnat declaraţii pe propria răspundere că adeverinţele depuse sînt reale.

FEN ia apărarea absolvenţilor USH

Reprezentanţii Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) au protestat faţă de modul în care ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a tratat dascălii, absolvenţi ai USH. „Haosul pe care îl generează doamna ministru prin hotărîrile pe care le ia, aduce prejudicii imaginii învăţămîntului românesc. Doamna Andronescu ar fi trebuit să înţeleagă că nu pot fi schimbate regulile în timpul jocului. În cazul în care hotărîrea luată este şi corectă ar fi trebuit ca acestor absolvenţi să nu li se valideze dosarele pentru concurs. În nici un caz decizia nu poate fi pusă în practică în ziua concursului. Ministrul Educaţiei ne demonstrează încă o dată că între ceea se doreşte a fi făcut şi realitatea imediată, este o prăpastie care se adînceşte permanent”, a declarat Constantin Ciosu, secretar general FEN.