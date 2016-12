Cinci românce îşi cresc copiii în închisori din state europene

Cinci românce îşi cresc copiii în închisori din patru state europene, a căror legislaţie permite acest lucru femeilor aflate în detenţie, în baza unor condiţii specifice, precum spaţii amenajate distinct, alimentaţie şi servicii adecvate creşterii copiilor.

Numeroase ţări europene, precum Elveţia, Belgia, Turcia, Suedia, Spania, Franţa, Danemarca, Grecia şi Italia, au prevederi legale care reglementează situaţia femeilor aflate în închisoare, cărora li se poate acorda dreptul, în baza unor condiţii specifice, de a-şi aduce copiii în centrele de detenţie. ”În prezent, la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare menţionate există în atenţie cinci cazuri ale unor femei de cetăţenie română aflate în această situaţie, în Elveţia, în Franţa, în Portugalia şi în Spania, unde sunt închise două românce, a precizat Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, reprezentanţii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare fac vizite periodice la penitenciare şi acordă asistenţă consulară, la cerere, fiecărui cetăţean român aflat în detenţie care îşi exprimă dorinţa de a dialoga cu consulul. Totodată, consulii români participă constant la întrevederi cu reprezentanţii penitenciarelor, pentru a obține informaţii actualizate asupra situaţiei cetăţenilor români aflaţi în centrele de detenție.

În România, femeile pot sta cu copiii lor în penitenciar doar până când aceștia împlinesc vârsta de un an, un astfel de regim fiind doar la Penitenciarul de Femei Târgşor. În prezent, însă, nicio femeie nu se află în închisoare alături de copilul său, deoarece instanţele au admis cererile lor de întrerupere a pedepsei. La nivel internaţional, numeroase ţări permit prezenţa copiilor în închisori, alături de un părinte încarcerat, însă majoritatea impun limite de vârstă şi privind perioada de şedere a minorilor în centrele de detenţie, potrivit unui raport din august 2014 al Bibliotecii Congresului american, actualizat în ianuarie 2015. Conform raportului, care studiază legislaţia din 97 de state, unele impun însă şi alte criterii, precum perioada de alăptare sau evaluarea intereselor copilului. În majoritatea cazurilor, închisorile care pot găzdui copii trebuie să îndeplinească anumite standarde, precum alimentaţie adecvată, acces la îngrijiri medicale sau servicii de îngrijire a copilului. În unele ţări, pe lângă plasarea copilului în detenţie alături de părinte, există varianta amânării executării pedepsei sau arestului la domiciliu.

Legislaţia belgiană permite deţinuţilor să îşi ţină copiii alături de ei în închisoare, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în unităţi speciale pentru găzduirea mamelor cu copii. Legea daneză prevede că o femeie sau un bărbat îşi poate ţine copilul cu vârsta mai mică de un an în închisoare, dacă este capabil/ă să aibă grijă de el. Deţinuţii au aceleaşi drepturi la servicii medicale ca restul populaţiei şi pot munci la fel ca alţi cetăţeni. Mamele încarcerate care lucrează în închisori au dreptul la un an de concediu maternal, pentru a se concentra pe creşterea copilului. Deţinuţii care muncesc au, de asemenea, dreptul la concediu medical cu plată. În Anglia şi Ţara Galilor există unităţi specializate pentru mame cu bebeluşi, separate de restul deținuților, pentru a permite copilului să stea alături de mamă, dacă acest lucru este spre binele său. În majoritatea cazurilor, copilul părăseşte unitatea până la vârsta de 18 luni, dar în cazuri excepţionale poate rămâne mai mult. În Finlanda, un copil mic poate fi plasat într-o unitate familială din închisoare, în timp ce părintele îşi ispăşeşte pedeapsa, până la împlinirea vârstei de 2 ani sau până la 3 ani, dacă este necesar pentru binele copilului. În perioada 2000-2006, aproximativ 100 de copii se aflau în închisori finlandeze, alături de mamele lor. Legislaţia franceză permite mamelor încarcerate să-şi ţină copiii cu ele până la împlinirea vârstei de 18 luni, dar perioada poate fi prelungită la cererea mamei şi după consultarea unei comisii formate dintr-un psihiatru, un pediatru, un psiholog şi un ofiţer de probaţiune.

În Grecia, mamele încarcerate îşi pot ţine copilul alături de ele până la vârsta de 3 ani, în unităţi speciale, pentru a asigura nevoile acestora. Copiii mai mari de 3 ani şi care nu au sprijinul altor membri ai familiei pot fi plasaţi în instituţii speciale. Conform reglementărilor din Irlanda, mamele îşi pot ţine copiii în închisoare până la împlinirea vârstei de un an, indiferent dacă bebeluşul a fost născut în centrul de detenţie sau anterior încarcerării mamei. Legislaţia italiană permite mamelor cu copii de până la 3 ani să beneficieze de alternative la încarcerare. De asemenea, femeile care au copii de până la 10 ani îşi pot ispăşi pedepsele la domiciliu, în altă reşedinţă privată sau într-un centru de îngrijire şi asistenţă, dacă nu există pericol de recidivă şi deja au executat o treime din sentinţă. Potrivit presei, aproximativ 60 de copii cu vârsta sub 3 ani intră anual în închisorile italiene, alături de mamele lor. Conform reglementărilor din Luxemburg, copiii care sunt prea mici pentru a fi separaţi de mamele lor primesc permisiunea de a sta alături de ele în închisoare. Norvegia nu permite copiilor să stea alături de mame în închisoare, acestea fiind mutate în mødrehjem (case pentru mame) până ce copilul va fi suficient de mare pentru a fi separat, în general în jurul vârstei de nouă luni. De asemenea, o femeie însărcinată sau care are un copil mai mic de nouă luni poate beneficia de amânarea executării pedepsei. Copiii care nu pot fi crescuţi de mame în închisori pot fi plasaţi în centre de îngrijire. Femeile şi bărbaţii deţinuţi în Portugalia au dreptul să-şi ţină copilul în închisoare până la vârsta de 3 ani sau, în cazuri excepţionale, până la 5 ani, cu consimţământul celuilalt tutore şi dacă este spre binele copilului. În astfel de cazuri, minorului trebuie să-i fie asigurat accesul la servicii medicale şi activităţi educaţionale şi de divertisment adecvate.

Femeile din Rusia care au deja copii nu îi pot lua în închisoare cu ele, deşi legislaţia nu interzice acest lucru explicit. În schimb, dacă o femeie naşte în timp ce se află în detenţie, copilul poate rămâne cu ea o perioadă sau poate fi plasat într-o unitate de îngrijire a copiilor din cadrul penitenciarului, până la vârsta de 3 ani, unde poate fi vizitat de mamă după încheierea programului de muncă. Conform reglementărilor din Spania, un copil până la 3 ani poate sta alături de mama sa în închisoare, dacă nu există riscuri pentru el. Autorităţile trebuie să plaseze mamele cu copii în unităţi speciale, separate de restul deţinuţilor. În noiembrie 2006, 156 de copii se aflau alături de mamele lor în închisori spaniole. Conform legislaţiei suedeze, femeile sau bărbaţii încarceraţi îşi pot ţine copiii în închisoare, dacă acest lucru este spre binele minorului. Suedia foloseşte însă, în multe cazuri, pedepse alternative, precum eliberarea condiţionată sau monitorizarea electronică. Legislaţia permite, de asemenea, amânarea executării pedepsei cu închisoarea, în cazul unei femei însărcinate sau care alăptează. Codul Penal elveţian prevede forme speciale de detenţie pentru femeile care nasc şi pentru cele care au deja copii mici. În practică, un copil stă alături de mamă până la vârsta de 3 ani. Autorităţile federale din cantoanele elveţiene au înfiinţat unităţi speciale pentru femeile cu copii, care dispun de personal specializat, camere adecvate şi instituţii externe de îngrijire pe timpul zilei.

Legislaţia turcă prevede că minorii cu vârsta până la 6 ani care nu pot fi îngrijiţi de altcineva în afară de mame pot sta cu acestea în închisoare. Pe timpul zilei, copiii peste 3 ani merg la grădiniţe, iar cei mici rămân cu mamele lor în celule. Copiii şi mamele care alăptează dispun de alimentaţie adecvată. În iulie 2014, ministrul Justiţiei, Bekir Bozdag, afirma că 353 de copii se aflau alături de mamele lor în închisoare. Legislaţia chineză nu pare să permită copiilor să stea în închisoare alături de mamele lor. În schimb, o femeie condamnată la închisoare îşi poate ispăşi pedeapsa în afara penitenciarului, dacă este însărcinată sau alăptează. Potrivit unui articol din 18 februarie 2015 din revista ”Pacific Standard”, zece state americane - New York, California, Illinois, Indiana, Ohio, Nebraska, South Dakota, Washington, West Virginia şi Wyoming - au un sistem de creşe în închisori, care permite mamelor să-şi ţină copiii alături de ele între unul şi doi ani.