Cinci români, printre câștigătorii Sony World Photography Awards 2015

Cinci fotografi români - Cosmin Bumbuț, Auraș Mihaiu, Ionuț Hrenciu, Luiza Elena Boldeanu și Tina Genovia Obreja - se numără printre câștigătorii Sony World Photography Awards 2015, decernate la 23 aprilie, conform site-ului www.worldphoto.org. Cosmin Bumbuț a fost desemnat 'Fotograful Anului' la secțiunea Arhitectură de juriul celei mai mari competiții de fotografie din lume. Auraș Mihaiu a obținut locul I la categoria Premii Naționale (Romania National Award), pentru fotografia 'Alesul oilor'. "Moment surprins la stână când proprietarii își caută animalele pentru a le pregăti de iernat. După coborârea de la munte, stăpânul de stână înapoiază fiecărui proprietar efectivele și definitivează înțelegerea", se arată în descrierea imaginii. Ionuț Hrenciuc a obținut locul al II-lea, iar Luiza Elenea Boldeanu și Tina Genovia Obreja — locul al III-lea la aceeași categorie, la care au concurat 54 de țări. Cosmin Bumbuț, fotograf profesionist din București, a fost selectat dintr-un grup de peste 87.000 de fotografi pentru a participa la categoria 'Professional', secțiunea Arhitectură, cu seria sa numită 'Camera intimă'. Lucrarea artistului român prezintă o serie de imagini copleșitoare realizate în celulele a 35 de închisori din România. 'Uniunea Europeană a adus, în 2007, dreptul deținuților de a primi vizite private. Asta înseamnă că un deținut care este căsătorit sau are o relație poate primi, o dată la trei luni, o vizită de două ore într-o cameră separată din incinta închisorii. În plus, dacă un deținut se căsătorește în închisoare, poate petrece 48 de ore în camera separată cu soțul sau soția și are dreptul la o vizită pe lună în primul an de căsătorie. Am început proiectul în 2008 și acum am fotografiat toate camerele intime din toate penitenciarele din România (35 de penitenciare)', a declarat Cosmin Bumbuț, citat într-un comunicat difuzat de compania SmartPoint. Seria de fotografii câștigătoare este expusă în cadrul expoziției Sony World Photography Awards 2015, din cadrul Somerset House, Londra, și va fi publicată în catalogul Sony World Photography Awards 2015.

(foto: Cosmin Bumbuț)