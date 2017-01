Cinci suspecți în atentatul de la Nisa, puși sub acuzare și arestați

Cinci suspecți, în contact cu ucigașul înainte de atentatul de la Nisa, au fost puși sub acuzare de judecătorii antiteroriști și plasați în arest preventiv, au făcut cunoscut surse din cadrul Parchetului de la Paris, citate de AFP.

Chokri C., Mohamed Oualid W. și Ramzi A. au fost puși sub acuzare în principal pentru "complicitate la crime în formă organizată în relație cu o acțiune teroristă", a precizat Parchetul. Ramzi A. a fost de asemenea pus sub acuzare pentru "infracțiuni la legislația privind armele în legătură cu o acțiune teroristă", împreună cu un cuplu de albanezi, Artan H. și Enkeledja Z. Ultimii trei suspecți sunt bănuiți că participat la procurarea unui pistol cu care ucigașul, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, a deschis focul asupra polițiștilor înainte de a fi împușcat.