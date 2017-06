Cinci tricolori au început antrenamentele pentru „dubla“ cu Polonia și Chile

20:00:49 / 23 Mai 2017

DIVERSIUNE

Constat ca si in fotbal ca dealtfel in toate sferele viettii economice, politice si sociale= D I V E R S I U N E A = a acaparat si activitatea fotbalistica din romania,. Pe scurt din articol reiese ca romania se pregateste intens pentru meciul =AMICAL= cu CHILE,. Bai jurnalistule daca romania nu se concentreaza pentru meciul cu =P O L O N I A = si o incasam, fiind exclusi din campionatul mondial din R U S I A = nu mai are nici un rost alte meciuri fie si cu BRAZILIA, DE CE TE COMPLACI IN DIVERSIUNE SI MINCIUNA????? jurnalistule cu 4 clase???? Daca nu ne califica atunci Burleanu si Daum trebue imediat =JUDECATI= pentru INALTA TRADARE,. CONCENTRATIVA PE CE TREBUE SI UNDE TREBUE SI NU UMBLATI DUPA 2 IEPURI CA NU VETI PRINDE NICI UNUL !!!!