Cinci victime într-un accident rutier la Valu lui Traian

Parte componentă a Drumului Naţional 2A, porţiunea de carosabil care "leagă" municipiul Constanţa de comuna Valu lui Traian a fost considerată ani buni o zonă blestemată, aici fiind înregistrate unele dintre cele mai grave accidente rutiere, soldate cu numeroase pierderi de vieţi omeneşti. În ciuda anunţurilor făcute de cei de la Rutieră privind adoptarea unor măsuri speciale de prevenire a accidentelor din zonă, şoseaua în cauză continuă să fie scena unor dramatice incidente de circulaţie. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc sîmbătă, în jurul orei 11.30, chiar la intrarea în localitatea Valu lui Traian, unde nu mai puţin de cinci persoane au fost rănite după ce autoturismele în care se aflau au fost implicate într-o coliziune frontală. Un aspect inedit în acest caz este dat de faptul că, potrivit martorilor oculari, este posibil ca accidentul să fi avut loc din vina unui al treilea autoturism, o Dacie de culoare deschisă, care a părăsit imediat locul faptei şi care pînă în prezent nu a fost identificată. La ora evenimentului, Dacia Logan cu numărul de înmatriculare CT-91-DNS se deplasa dinspre Valu spre Constanţa, pe banda a doua. La volanul autoturismului se afla Ilie Stoian, un bărbat de 42 de ani, alături de care era soţia sa Paula şi fiul lor în vîrstă de numai şapte ani, Viorel Constantin. "Mergeam spre Constanţa, fără viteză, dar pe lîngă mine a trecut o maşină de culoare deschisă, care m-a depăşit şi mi-a tăiat calea. Am tras de volan, apoi am încercat să evit şi o denivelare de pe şosea, după care am intrat pe contrasens", a declarat şoferul Ilie Stoian.

Odată intrată pe celălalt sens de mers, Dacia Logan a fost izbită frontal de un autoturism Skoda Octavia, cu numărul de înmatriculare BZ - 05 - PGS şi în care se aflau şoferul Florian Mihai, şi soţia acestuia, Veronia Mihai, ambii în vîrstă de 27 de ani. Impactul dintre cele două maşini a fost unul puternic, toţi cei din sutoturisme fiind răniţi. Întrucît bordul Loganului fusese redus la o grămadă de fiare contorsionate, a fost cerut imediat ajutorul Serviciului de Descarcerare, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa. "Am ajuns imediat la faţa locului, dar nu a fost nevoie să intervenim pentru scoaterea din maşină a vreunei persoane, toţi cei implicaţi în accident reuşind să iasă din autoturisme, pînă la venirea noastră. În urma coliziunii, la autoturismul marca Dacia Logan izbucnise un scurt incendiu, pe care l-am stins însă foarte repede", a declarat şeful echipajului de Descarcerare, plt.maj. Bogdan Covalciuc. Cele cinci persoane rănite au fost preluate de o ambulanţă şi transportate la Secţia de Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. Potrivit medicilor, cele mai grav rănite au fost cele două femei, Veronica Mihai şi Paula Stoian, care în momentul coliziunii se aflau pe locurile din dreapta ale autovehiculelor. Acestea au fost diagnosticate cu politraumatisme, fiind internate şi menţinute sub supravegherea specialiştilor. Copilul Viorel Constantin Stoian a fost tratat de medicii de la Pediatrie şi în prezent se află în afara oricărui pericol, el fiind diagnosticat cu o fractură a braţului stîng. Cei doi conducători auto au fost, de asemenea, răniţi, dar starea lor a fost mult mai bună în comparaţie cu cea a soţiilor lor. În prezent, poliţiştii de la Rutieră desfăşoară o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut acest grav accident. Oamenii legii urmează să afle dacă, într-adevăr, a fost implicat şi un alt treilea autoturism şi dacă existenţa acestuia se confirmă, să-l identifice şi să îl tragă la răspundere pe şoferul vinovat.