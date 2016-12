Cinci zile până la startul Festivalului Peninsula 2011

Cea de-a noua ediţie a Festivalului Peninsula va avea loc, în perioada 25-28 august, la Târgu Mureş. Evenimentul din acest an va cuprinde peste 70 de concerte semnate de unele dintre cele mai importante nume ale industriei muzicale autohtone, dar şi internaţionale. Pe lângă acestea, organizatorii le-au pregătit participanţilor şi un număr impresionant de activităţi de care să se poată bucura pe perioada festivalului: proiecţii de filme, spectacole de teatru şi improvizaţie, cursuri de dans, activităţi sportive şi multe altele. Publicul se poate delecta chiar şi cu show-uri de stand-up comedy, având-i ca protagonişti pe Tibi Neuronu’, Radu Isac şi Sorin Pârcălab. Cei mai aşteptaţi artişti de la această ediţie a festivalului sunt: Guano Apes, Iggy & the Stooges şi Within Temptation.

Biletele şi abonamentele pentru Festivalul Peninsula 2011 vor putea fi achiziţionate de la intrare, la acelaşi preţ ca cele de anul trecut, adică: un abonament pentru patru zile - 240 de lei, iar un bilet valabil o zi - 100 de lei.