“Cînd Băsescu a anunţat că nu va mai candida, am început să plîng”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, marţi, la un post de televiziune, că afirmaţiile lui Traian Băsescu referitoare la îngheţarea pentru şase luni a salariilor şi pensiilor riscă să declanşeze un proces de înverşunare în societate. Năstase consideră că o decizie a Guvernului în privinţa îngheţării salariilor ar fi “o greşeală imensă”. El a argumentat că, într-o perioadă în care şomajul riscă să crească semnificativ şi puterea de cumpărare a populaţiei este grav afectată, sînt necesare majorări salariale, pentru a da semnale pentru păstrarea păcii sociale. Năstase s-a referit şi la afirmaţia lui Băsescu despre posibilitatea, în cazul în care politica economică a actualului Guvern va fi “un eşec”, să nu mai candideze la alegerile prezidenţiale. “Cînd a anunţat că nu va mai candida, am început să plîng. Nu aţi văzut, dar aveam lacrimi în ochi”, a afirmat liderul PSD. Năstase a precizat că nu a luat afirmaţia lui Băsescu în serios, argumentînd că în Ministerul Afacerilor Externe, pe un post de secretar de stat pentru relaţia cu românii de peste hotare, care ar trebui să revină PSD, a fost numit “un consilier de la Cotroceni”: “Asta mă duce cu gîndul la faptul că se pregăteşte campania electorală, inclusiv pe zona aceasta. Mi-am revenit şi mi-am dat seama că riscul acesta (ca Băsescu să nu mai candideze - n.r.) este destul de mic”. De asemenea, Adrian Năstase a apreciat că anunţul făcut de şeful statului referitor la eventualitatea unui împrumut extern, sub supravegherea FMI, trebuia făcut de Guvern: “În aceste condiţii, Emil Boc pare un fel de joystick pentru Traian Băsescu, iar Guvernul nu are niciun fel de credibilitate”. Năstase a precizat că este de acord ca Executivul să contracteze un astfel de împrumut extern, afirmînd că s-a pronunţat şi el pentru o astfel de soluţie Liderul social-democrat a ţinut însă să precizeze că remarcile lui critice nu vizează Guvernul, ci pe preşedintele Băsescu, şi a afirmat că aceste critici vor continua: “Am întrebat la şedinţele noastre de partid dacă şi Traian Băsescu a semnat protocolul de guvernare (dintre PD-L şi PSD) şi dacă este şi el parte a înţelegerii dintre PSD şi PD-L. Mi s-a răspuns că nu şi, de altfel, şi el a afirmat că nu. Criticile mele îl vizează pe Traian Băsescu şi ele vor urma. Văd că este cineva care se plimbă cu bastoanele de dinamită, punînd în pericol şi dinamitînd această înţelegere. Eu nu am criticat niciodată Guvernul din care şi colegii mei fac parte, eventual mi-am exprimat unele rezerve, cu toată corectitudinea”. În altă ordine de idei, Năstase a precizat că îi va adresa o scrisoare deschisă preşedintelui CSM, în urma afirmaţiilor şefului statului despre delegaţii Comisiei Europene care s-ar fi uitat peste conţinutul dosarelor sale, instrumentate de DNA. El a spus că a trimis o scrisoare şi CE, întrebînd dacă “membrii delegaţiei Comisiei Europene care întocmesc rapoarte în virtutea monitorizării României pe Justiţie au mandat să se uite prin conţinutul dosarelor”. Năstase a acuzat faptul că, în avertismentul CE despre interferenţa Parlamentului în actul de Justiţie este implicată “o manipulare”, în condiţiile în care membrii delegaţiei CE nu l-au consultat şi pe el în legătură cu dosarele instrumentate de DNA pe numele lui.