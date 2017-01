Super-campioana Germaniei, Kiel, cu handbalişti unul şi unul, fiecare îndreptăţit la un loc în istoria sportivă mondială, după palmares, valoare şi experienţă, a învins fără drept de apel, la nouă goluri, campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa. Sîmbătă, în Sala Sporturilor, formaţia lui Zvonimir Serdarusic a fost cu adevărat de neoprit, stabilind clar raportul de forţe în primele 10-15 minute ale jocului, cînd s-a desprins fără probleme la zece goluri diferenţă (13-3). Jocul rapid, o linie de nouă metri stelară, cu Lovgren centru şi interii Andersson, Karabatic sau Jeppesen marcînd gol după gol, o apărare masivă, fără fisură, condusă de cel mai bun portar al lumii, campionul european Thierry Omeyer (care a avut în prima repriză un procentaj apropiat de 70) au fost atuuri greu de surmontat pentru o echipă constănţeană, lipsită de aportul a doi oameni capitali, Alexandar Adzic şi Dusko Milinovic. Antrenorul Lucian Râşniţă a fost nevoit să facă experimente într-un meci atît de important, începînd cu Miodrag Kazic inter dreapta, schimbat apoi cu ucraineanul Mykola Kovalenko, cel care nu a jucat rău la debutul în Liga Campionilor. În condiţiile în care nici Mircea Muraru nu a avut o evoluţie strălucită, fiind înlocuit rapid cu Ivan Smigic, HCM Constanţa nu a periclitat deloc poarta lui Omeyer prin aruncări de la distanţă. Iar angajările pivotului Dragicevic (golgeterul meciului cu nouă goluri) sau acţiunile extremelor Toma, Timofte sau Buricea au fost relativ uşor de anticipat de apărarea în linie, dar foarte mobilă, a nemţilor. Iar ratările au venit una după alta, îndepărtînd şansele de reuşită ale campionilor României. Cam acestea, plus un arbitraj slab al cuplului elveţian Dobler-Meyer, au fost caracteristicile unui joc ce nu a ridicat vreun moment problema cîştigătoarei, Kiel (cu siguranţă o echipă mai motivată decît învinsa Barcelonă a anului 2004) dovedindu-şi clasa şi asigurîndu-şi calificarea în optimile de finală după meciul de la Constanţa. Diferenţa maximă a fost de 13 goluri (34-21 în min. 50), însă jucătorii noştri, susţinuţi admirabil de o sală arhiplină (care a ovaţionat mereu, indiferent de scor), nu au cedat lupta, au oferit spectacol în final (aeriana Toma - Dragicevic!) şi... consolare... au cîştigat repriza secundă! Scor final: 28-37 (11-21), însă şansele de calificare ale handbaliştilor constănţeni rămîn intacte, partida capitală jucîndu-se duminică (ora 17.20) în Danemarca, împotriva celor de la GOG Svendborg Gudme (varianta calificării... înfrîngere la mai puţin de cinci goluri, diferenţă consemnată în Sala Sporturilor). Pînă atunci însă, HCM mai are un examen important de dat şi în campionat, jucînd joi, la Bucureşti, de la ora 19.00, contra lui Dinamo.

Au evoluat echipele - HCM Constanţa (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu (21 de intervenţii salvatoare), Popescu - Dragicevic 9 goluri, Toma 7g (3x7m), Smigic 4g, Buricea 2g, Stavrositu 2g, Timofte, Kovalenko, Giotoiu şi Kazic cîte unul, Muraru, Săulescu; THW Kiel (antrenor Zvonimir Serdarusic): Omeyer (25), Fritz (2) - Lovgren 7g, Kavticnik 7g, Andersson 5g (1x7m), Lundstrom 5g, Ahlm 4g, Karabatic 4g (2x7m), Zeitz 2g, Klein 2g, Jeppesen 1g.

Superioritate incontestabilă…

Lucian Râşniţă: “Felicit jucătorii ambelor formaţii. Noi am încercat să ne ridicăm la nivelul adversarilor, dar nu am reuşit. Nu mă împac cu ratările numeroase şi cu faptul că nu am reuşit să ne mulţumim suporterii. Am întîlnit o forţă a handbalului european, iar diferenţa a făcut-o valoarea jucătorilor lui Kiel. O linie de nouă metri foarte puternică şi un joc combinativ care a dereglat sistemul nostru defensiv”.

Zvonimir Serdarusic: “Mă bucur că am cîştigat acest meci şi cred că diferenţa s-a făcut în prima repriză, cînd am jucat cel mai bun handbal al nostru. Portarul Omeyer a prins o formă bună. Vrem să cîştigăm toate meciurile în continuare şi doresc Constanţei să se califice, alături de noi”.

Stefan Lovgren: “Nu cred că asta este diferenţa reală! Însă noi am făcut cu adevărat un meci foarte bun, spre deosebire de Constanţa, care nu a jucat bine în prima repriză. Abia în a doua am recunoscut cu adevărat această echipă. Omeyer a fost foarte bun, dar toată echipa a cîştigat meciul. Cred că HCM poate învinge la Gudme şi se poate califica”.

Laurenţiu Toma: “Vreau să ştie lumea că noi am intrat în teren să cîştigăm. Ne pare rău că s-a întîmplat aşa. Vom lupta pentru victorie şi calificare la Gudme”.

Rezultate

Banik Karvina - HCM Constanţa 31-34

GOG Svendborg Gudme - THW Kiel 28-32

THW Kiel - Banik Karvina 44-25

HCM Constanţa - GOG Svendborg Gudme 33-28

HCM Constanţa - THW Kiel 28-37

GOG Svendborg Gudme - Banik Karvina 45-32

Clasament Grupe E

1. THW Kiel 3 3 0 0 113- 71 6

2. HCM Constanţa 3 2 0 1 95- 96 4

3. GOG Gudme 3 1 0 2 101- 97 2

4. Banik Karvina 3 0 0 3 88-123 0