Cînd te mănîncă limba...

E unul pe care îl mănîncă tot timpul limba. Ca atare, cît este ziua de mare, se scarpină sub ea. În timp, a căpătat tot felul de ticuri. Se strîmbă, se schimonoseşte la oglindă, se hîrjoneşte cu cine îi iese în cale. În fine, face ca toţi dracii. Din cauza mîncărimii în zone sensibile, se bagă în vorbă exact acolo unde nu-i fierbe oala. Cred că este surescitat la culme. Altfel, fraţilor, nu-mi explic excesele sale verbale! Pentru că îl mănîncă limba tot timpul, o caută cu lumînarea ziua în amiaza mare. Caută, cum să zic, scandal. E pornit pe toată lumea. În loc să-şi vadă de drumul lui, tulbură apele sau le bagă adversarilor săi sula-n coaste. Îi place la nebunie să-i enerveze cu tot felul de diversiuni ieftine. Îi cataloghează în fel şi chip. Prezidentul face parte din categoria elevată a celor pe care îi mănîncă limba cînd nu trebuie. Dumnealui e pesemne mai ofticos. Nu iartă nimic. Deunăzi, l-a catalogat pe un ziarist drept caraghios! Oare s-a răcorit? Mai bine îşi vedea de drumul lui. Îl ignora şi gata. Numai că dumnealui a ţinut să se dea din nou în spectacol! Evident, degeaba. Pînă a trecut pragul Parlamentului a fost cum a fost. După aceea, bag de seamă, a început să-l mănînce limba rău de tot... Cum naiba să te scarpini sub limbă în plenul NATO! Poate că, în viitor, se vor inventa nişte scule adecvate. Un fel de miniprăjini cu care să te gîdili în cerul gurii. Nu-i frumos să bagi mîna în gură, mai ales la un nivel înalt! E drept, şi ziaristul în cauză i-a amplificat mîncărimea de sub limbă. Parcă ar fi făcut gargară cu urzici în stare naturală! În general, pe politicieni îi mănîncă limba din temelii. Şi, săracii, suferă foarte mult pentru că nu se pot scărpina! Un adevărat calvar. O tragedie. De foarte multe ori se spune despre un politician că vorbeşte gura fără el. Nu-i adevărat, limba îl dă de gol. Chiar dacă nu este matol! Mîncărimea de sub limbă nu are lecuire nici în cazul grandomanilor. Pe ăştia îi ia limba pe dinainte, motiv pentru care dau totul din casă… Revin la cazul prezidentului cu caraghioslîcurile sale. Ce treabă avea el, ca şef de stat, că doar despre asta este vorba, să se pună în gură cu un gazetar! Pînă la urmă cine a fost cel mai caraghios dintre caraghioşi? Sînt şi politicieni caraghioşi. Cînd îi mănîncă limba, de draci, se iau de oamenii de rînd. De amărăşteni. Vă amintiţi cum se răstea Tăriceanu la cîţiva sinistraţi? Ce, bă, vreţi să vă fac hotel? În urma inundaţiilor, oamenii rămăseseră fără adăpost. Pe prezident îl mănîncă limba cînd nu trebuie. Măcar pînă la alegeri, ar trebui să fie ca mielul. Nu ca mielul lui Dinescu. Dumnealui se pune în gură cu toată lumea! Chiar şi cu portarul de la Parlament! Treabă-i asta? Dacă te mănîncă limba, meştere, măcar taci pînă treci puntea, pentru că rişti să te ia valul… Să-l fi enervat caraghiosul într-un hal fără de hal? Se mai enervează lumea dar nici chiar aşa! În situaţii de mîncărime accentuată, au încercat unii cu pudră de talc. Înţeleg că pudra de talc este recomandată pentru limba de lemn.