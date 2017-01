Cindy Crawford recunoaşte că a recurs la injecţii cu Botox

Este un ideal al frumuseţii naturale, care de-a lungul anilor `80 şi `90 ne-a încântat de pe copertele celor mai cunoscute reviste de modă. Deşi a negat de-a lungul timpului că ar fi apelat la chirurgia estetică sau la vreun anume truc, iată că acum, Cindy Crawford, ajunsă la vârsta de 43 de ani, a recunoscut că a vizitat o clinică din capitala Marii Britanii, timp de mai mulţi ani, unde i s-a injectat Botox. Există aici, în Londra, un doctor la care am mers pentru Botox. Am făcut o întreagă linie de produse de îngrijire a pielii cu el. Dar nu am făcut Botox timp de zece ani. Şi nu mi-am injectat nici colagen. Nu cred”, a declarat supermodelul. Declaraţiile sale îi ştirbesc din aura de frumuseţe naturală. Fotomodelul, care este căsătorit cu fostul model şi om de afaceri Rande Gerber, a continuat seria de dezvăluiri: „Pentru că oamenii au aşa mari aşteptări cu ce vor găsi când mă vor vedea, asta aduce multă presiune ca să lupţi cu procesul de îmbătrânire. Să nu mă înţelegeţi greşit. Cred că mă descurc cu amândouă destul de bine”. Frumuseţea este trecătoare şi chiar şi supermodelele trebuie să se obişnuiască cu acest lucru...