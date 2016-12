Cine a desenat pista de biciclete pe locurile de parcare?

08:53:46 / 23 Iunie 2016

forme fara fond,pe banii nostri

Credeti ca este normal sa cheltuiesti atiti bani si munca sa faci o pista de biciclete care sta nefolosita. In plus, s-a ingustat foarte mult spatiul de circulatie al masinilor, ca si cind am avea bulevarde cu sase benzi. A studiat cineva sa vada cit timp si ce trafic de biciclete va fi pe acest traseu? Forme fara fond .Bani aruncati aiurea. Aia de la Bruxelles au traditie in a-si arata si misca fundurile pe saua bicicletelor. La noi, lumea are preferinte normale. Ce gindire strimba . Sa gitui circulatia spre piata Ovidiu . Eu as imputa banii cheltuiti celor care au propus si aprobat o asemenea aiureala. In Mamaia, pe faleza,foarte bine. Vad ca despre soseaua de coasta nu se mai spune nimic., cu roate ca este absolut necesara. Strangularea Tomisului i-a impins pe soferi sa foloseasca mai intens ruta Mihai Viteazu,care si asa era sufocata si sudimensionata cude circulatia RATC . Ati urmarit ce se intimpla pe aceasta strada , cu o trama stradala care nu a fost proiectata pentru asemenea trafic. nu mai spun ca dupa asfaltarea partiala nu s-au adus gurile de canalizare la noul nivel,si de aici, trepudatii si disconfort pentru cei care locuim pe acest traseu. Zilnic este un calvar. Noaptea ,se fgac curse auto-moto. Toti timpitii puina mai ieri carutasi, accelereaza in prostie ,depasind cu mult viteza admisa. Am propus mereu ,ca dupa ora 20 ,politia sa urmareasca cu radar cum se circula pe Mihai Viteazu, pe portiunea bdul.Mamaia/bdul Ferdinand. De geaba. Noi vorbim,noi auzim. Nu intereseaza pe nimeni problemele cetatenilor.