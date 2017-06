Cine a intrat în cursa pentru președinția PNL

09:52:35 / 17 Mai 2017

TRIO DEZARMONIA

Nu conteaza cine candideaza si cine va castiga functia de lider al partidului fost PNL . Toti sunt la fel de incapabili sa poata contribui cu ceva la dezvoltarea si modernizarea Romaniei , asa dupa cum au demonstrate si panma acum . Se pare ca ar avea niscaiva sanse in plus dl Cataram aparut din neant , dat fiind ca a declarant ca el va sprijini homosexualii , ca si cum acestia ar avea nevoie de sprijin in timp ce-si desfasoara " activitatea ".. Ne asteptam ca asa zisul om de afaceri sa ne promita ca va face si va drege cate ceva in domeniul economic . Problemele in acest domeniu le-a rezolvat imbogatindu-se , la fel ca altii , si despre care ne este lehamite sa mai vorbim . Ca sa ne dam seama mai bine cu cine avem de-a face sa ne rezumam la a citi ce declara fiecare . Orban vrea sa transforme administratia locala dintr-un dusman , intr-un complice , care sa rezolve problemele liberalilor nu doar a pesedistilor . Vrea ca alesii locali sa puna in practica proiectele de dezvoltare locala , care dezvoltare e sublime dar nu exista . Si asta se va intampla doar daca va castiga Orban .Cel de al doilea , Busoi , care se lauda ca timp de 21 de ani de cand e membru penele , n-a facut nimic , este gata sa faca tot nimic ba inca si ceva in plus daca va fi ales ,.si vrea sa stabileasca directiile in care va merge partidul . Noi stim de pe acum ca partidul va merge in toate directiile si pe drumurile care nu duc nicaieri .. Nu conteaza cum , nici cum va fi echipa , conteazxa doar schimbarea , adica naparlirea . Indiferent de cate ori naparleste sarpele , tot sarpe ramane , doar ca va fi ceva mai hraparet si otravitor .Despre catarama curelei care nu va reusi sa impiedice caderea nadragilor peneiistilor , am facut vorbire la inceputul comentariului . Ne permitem sa-i recomanam dlui Catarama sa fie atent la pantaloni in cazul in care-i vor cadea , daca se va da libertate deplina homosexualilor .