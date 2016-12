Cine a luat premiul pentru cel mai bun film, la CineMAiubit?

Pelicula "Everything is Full of Her", regia Maria Tilli (CSC Italia), a primit premiul pentru Cel mai bun film, oferit de CNC, la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Studențesc CineMAiubit, în cadrul unei gale desfășurate duminică, la Cinema „Elvira Popescu“ din București. Juriul internațional al festivalului a reunit personalități din lumea cinematografică atât din România, cât și din străinătate. Juriul Mare al festivalului i-a avut în componență pe Gyorgy Baron - critic și istoric de film din Ungaria, Dragan Milinkovic - regizor, producător, dramaturg din Serbia, Wang Yao - critic de film din China și autorul singurei cărți dedicate filmului românesc din Asia, Rodica Lazăr - actriță a Teatrului Bulandra, Bogdan Mustață - regizor laureat cu Ursul de Aur pentru scurtmetraj, Cătălin Cristuțiu - monteur de film și Marius Panduru - cel mai titrat director de imagine român din ultimii ani, se arată într-un comunicat transmis presei.

Juriul secțiunii documentar i-a reunit pe Janka Barkcoczi - critic de film din Ungaria, Isabela Țenț - dublă laureată a competiției de documentar a festivalului CineMAiubit și câștigătoare a Premiului Gopo și pe Florin Iepan - remarcabil regizor de film documentar, iar juriul secțiunii animație-experimental a fost compus din regizorii de animație Constantina Mihăilă și Octavian Frecea și criticul de cinema Laurențiu Brătan. Printre distincțiile care au fost acordate în cadrul galei se numără premiul pentru regie "Cristian Nemescu", câștigat de Laura Samani (CSC Italia) pentru filmul "The Sleeping Saint"; premiul pentru producție de film românesc oferit lui Mihnea Aliciu pentru producția filmului "Omul din lună"; premiul Președintelui Uniunii Cineaștilor din România, câștigat de Ana-Maria Comănescu pentru filmul "Pipa, sexul și omleta".

De asemenea, au fost acordate și premii pentru interpretare, câștigători fiind belgianca Lula Bery, pentru rolul din filmul "The Elusive", și polonezul Michal Wlodarczyk pentru rolul din "Adaptation".

Festivalul Internațional de Film Studențesc CineMAiubit a fost organizat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" București (UNATC), Primăria Municipiului București, ArCub și Fundația Cinemaiubit, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), al Uniunii Cineaștilor din România (UCIN) și al Institutului Francez din București.