Cine are prioritate la fertilizarea in vitro

Fertilizarea in vitro (FIV) va fi decontată şi de statul român, însă, în anumite condiţii. Aşa cum am precizat în ediţiile trecute ale cotidianului nostru, pentru prima dată în România va fi implementat Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer, în cadrul căruia se vor asigura fondurile necesare realizării procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile infertile. Cuplurile căsătorite sau aflate într-o relaţie stabilă de cel puţin un an îşi vor putea deconta cheltuielile cu proceduri FIV, ce pot ajunge şi la cinci mii de euro. În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate pentru fertilizarea in vitro, normele europene stipulează numeroase variante, în baza cărora specialiştii români vor elabora criterii specifice pacienţilor. Prioritate la fertilizare in vitro vor avea cuplurile care sunt la primul tratament de acest fel, care suferă de infertilitate de cel puţin trei ani, dar care nu au alte probleme medicale. Cei căsătoriţi, dar şi cei aflaţi într-o relaţie stabilă de cel puţin un an pot beneficia de decontarea acestor servicii. Dintre criteriile de excludere este menţionată obezitatea, dar şi cuplurile în care unul dintre parteneri a recurs la fertilizare voluntară. Suplimentar faţă de criteriile europene, în România va fi decontată o singură procedură de fertilizare in vitro per cuplu, iar viitorii părinţi trebuie să aibă vârste cuprinse între 25 şi 40 de ani.