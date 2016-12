Cine câştigă încă din pactul de coabitare?

Indiferent cât am vrea să-l contrazicem, trebuie să-i dăm dreptate preşedintelui PNL, Crin Antonescu, atunci când spune că pactul de coabitare nu i-a adus câştig de cauză decât lui Traian Băsescu. Liderul PNL este de părere că preşedintele a fost „legitimat şi reîncărcat“, iar acum a trecut la ofensivă faţă de premierul Victor Ponta. Antonescu a declarat, marţi, că şi el ştia, precum a afirmat şi Traian Băsescu, ce se va întâmpla după semnarea de către Victor Ponta a pactului de coabitare cu şeful statului. „De aceea, nu sunt surprins de evoluţia lucrurilor. Eu cred că această aşa-zisă coabitare nu a adus niciun plus pentru România. Ea a adus câştiguri de natură politică, internă, pe spaţiu mic, ca de obicei, dar câştiguri exclusiv lui Traian Băsescu şi oamenilor săi. Coabitarea nu i-a dat nimic, în ciuda aparenţelor, lui Victor Ponta. Ce să-i dea lui Victor Ponta, recunoaştere internaţională? Păi, un om care a câştigat în fruntea unei coaliţii şi este prim-ministrul unei coaliţii care iese de la urne cu peste 65% are recunoaştere internaţională, nu are nevoie de niciun pact de coabitare, asta a fost poziţia mea“, a precizat Antonescu. Liderul PNL a apreciat că efectele pactului de coabitare pot fi observate prin atitudinea preşedintelui Traian Băsescu din ultima vreme faţă de premierul Victor Ponta. El a ţinut să sublinieze că USL este totuşi prea unită pentru ca proiectele alianţei să fie puse în pericol de „toate jocurile, de toate câştigurile temporare ale lui Traian Băsescu“ şi, poate, de toate erorile chiar ale USL.

PĂRERI DIFERITE În cadrul USL, însă, părerile privind semnarea acordului sunt în continuare împărţite. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, susţine că era obligatorie coabitarea între preşedinte şi premier, aceasta având efecte pozitive în economie, el apreciind totodată că, prin acţiunile sale, Traian Băsescu încearcă să oblige USL să-l suspende din nou, dar nu se va întâmpla acest lucru. Ivan a mai spus că „în mod normal, conform Constituţiei noastre, preşedintele n-ar fi trebuit să joace niciun rol politic“. „Din păcate, vorbim de Traian Băsescu, care şi-a făcut şi partid, care a fost permanent implicat în luptele politice, de aici cele două suspendări ale sale“, adaugă Ivan.