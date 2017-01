Cine dă salarii de peste 1.000 euro/lună

IT-ul, achiziţiile, finanţele & contabilitatea şi industria auto sunt domeniile în care se vor face angajări pe salarii de minimum 1.000 euro/lună în 2014, spun firmele de recrutare. „Sunt zone de interes, în care salariile vor depăşi cu lejeritate 1.000 euro/lună. IT-ul s-a dezvoltat constant, iar o creştere vizibilă se vede în zona de achiziţii. Şi segmentul finanţe & contabilitate a urcat, dar cei interesaţi trebuie să aibă cunoştinţe bune de limbi străini şi certificate internaţionale”, spune oficialul firmei de recrutare Adecco România, Radu Marga. Estimările sunt confirmate şi de cei de la Lugera - the People Republic: „În IT, programatorii vor fi la mare căutare. Spre exemplu, compania iQuest are 500 angajaţi în prezent şi doreşte să se extindă în 2014 cu încă 100. De asemenea, Deutsche Bank îşi va forma în Bucureşti o echipă de 500 de specialişti în IT”. În opinia lor, primele posturi pentru care se vor face angajări pe salarii de minimum 1.000 euro/lună sunt cele de director regional de vânzări şi cele de manager contracte, în special în telecom. Şi vorbitorii de limbi străine rare (cehă, rusă, japoneză, arabă) vor fi angajaţi cu salarii mari în 2014, la fel ca şi consultanţii financiari cu experienţă. Nu în ultimul rând, potrivit celor de la Manpower, anul viitor vor fi angajaţi mai mult ca sigur mulţi ingineri de calitate în industria auto, tot pe salarii mari. Experienţa în domeniu (cel puţin doi-trei ani) este însă necesară.