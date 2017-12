Cine este Alexandru Huţuleac, interlopul care l-a lovit cu sabia în cap pe poliţistul de la trupele speciale

Un ofiţer din trupele speciale a fost rănit grav cu o sabie marţi dimineaţă, în timpul unor percheziţii la Rădăuţi. Poliţistul se află la spital, în comă indusă. Un elicopter al MAI l-a preluat pe polițist pentru a-l transporta la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență "Nicolae Oblu". Alexandru Huţuleac, cel care l-a lovit cu sabia în cap pe poliţistul de la trupele speciale a fost arestat pentru trafic de droguri şi pus sub control judiciar, însă ulterior măsura controlului a fost ridicată.

Alexandru Huţuleac este un apropiat al clanului Corduneanu, după cum reiese de pe pagina lui de Facebook. El s-a pozat cu membrii clanului la mănăstirea Voroneţ şi la restaurant. Alexandru Huţuleac a fost arestat şi în iulie 2016, alături de alte persoane, sub acuzaţia că au pus bazele unei reţele de trafic de droguri ce alimentau cu etnobotanice peste 300 de tineri din Suceava. Conform informaţiilor făcute publice la acea vreme de procurorii DIICOT Suceava, gruparea a vândut etnobotanice în valoare de peste 3 milioane de lei, în urma acţiunii din 2016 fiind arestate preventiv cinci persoane şi alte şase puse sub control judiciar. Pe parcursul cercetărilor au fost identificaţi 22 de membri ai grupării infracţionale, care, timp de trei ani au vândut etnobotanice pe raza judeţului Suceava. În urma percheziţiilor, procurorii au indisponibilizat peste 8 kilograme de substanţe etnobotanice, maşini de lux, terenuri şi case achiziţionate de membrii grupării din sumele provenite din vânzarea de etnobotanice. La acea vreme, Alexandru Huţuleac, al doilea ca importanţă în grupul infracţional, a refuzat să colaboreze cu poliţia, însă a pus la dispoziţia anchetatorilor înregistrări video ale camerei de supraveghere montate în locuinţa sa. Alexandru Huţuleac a reuşit să scape din arest după doar patru luni, fiind cercetat sub control judiciar până în luna octombrie 2017. Poliţistul rănit, agentul şef adjunct de poliţie Dan Ciprian Sfichi, în vârstă de 35 de ani, este din Răduţi şi are 2 fetiţe, de 4 şi 6 ani. Acesta este rănit grav, transportat la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi, în comă.

