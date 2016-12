Cine este fruntaş în „satul“ România?

BANI DIN AGRICULTURĂ Proprietarul grupului de firme InterAgro, Ioan Niculae (59 ani), este cel mai bogat român, cu o avere de 1,2 miliarde dolari, care îl plasează pe locul 1.372 în lume, în cea mai recentă ediţie a topului miliardarilor realizat de revista americană „Forbes“. Pe lângă InterAgro (agricultură şi industrie chimică), Niculae are şi investiţii într-o uzină de cogenerare şi într-un hotel la Marea Neagră. A pornit la drum în 1989, cu o „avere“ de 240 dolari, bani depuşi la Bancorex şi pierduţi imediat după falimentul băncii. Lucrase însă zece ani în sectorul îngrăşămintelor chimice, iar după Revoluţie şi-a înfiinţat propria firmă, în acelaşi domeniu. În iarna lui 1990, Niculae a făcut şi primul deal, importând dulciuri şi ciocolată pentru Crăciun şi schimbându-le pe mărfuri la câţiva producători de îngrăşăminte şi la o fabrică de geamuri din Mediaş. A exportat produsele obţinute şi a marcat un profit de 12.000 dolari. 2014 este al doilea an consecutiv în care Niculae ocupă locul întâi în România, după ce în 2013 l-a detronat pe Dinu Patriciu. El este, de altfel, singurul român care s-a calificat în clasamentul mondial.

BILL GATES, DIN NOU PESTE TOŢI La nivel mondial, „number one“ este din nou celebrul Bill Gates, după o pauză de patru ani, averea sa urcând de la 67 la 76 miliarde dolari în ultimele 12 luni. Pe poziţia secundă se situează mexicanul Carlos Slim, liderul precedentelor patru ediţii, a cărui avere a scăzut de la 73 la 72 miliarde dolari. Spaniolul Amancio Ortega, proprietarul grupului Zara, rămâne pe 3, însă averea sa a crescut cu şapte miliarde dolari în 2013, până la 64 miliarde. „În cea de-a 28-a ediţie a clasamentului au intrat 1.645 miliardari. Este un nou record. Ba mai mult, deţinerile cumulate au urcat de la 5.400 la 6.400 miliarde dolari. Un alt indicator interesant este pragul minim necesar pentru a intra în primele 20 de poziţii - cel puţin 31 miliarde dolari, faţă de 23 miliarde dolari la ediţia anterioară“, notează cei de la Forbes.

CINE PLÂNGE ÎN BATISTĂ Cel mai mare câştigător din acest an este, însă, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, locul 21 la nivel mondial, a cărui avere a crescut de la 13,3 la 28,5 miliarde dolari. La polul opus, cel mai mare pierzător este brazilianul Eike Batista, care a rămas fără aproape tot ce avea, ajungând de la 10,6 miliarde la 300 milioane dolari, după ce titlurile companiilor sale s-au depreciat puternic. Un fapt inedit este că 172 de femei au intrat pe lista „Forbes“ în acest an (un nou record), în creştere cu 25% comparativ cu 2013. SUA au cel mai mare număr de miliardari femei (58), urmate de Germania (16) şi Brazilia (14). Cea mai înstărită femeie de pe listă este Christy Walton (locul 9), cu 36,7 miliarde dolari. Ea este văduva unuia dintre fiii fondatorului celebrului lanţ de magazine Wal-Mart. În rândul ţărilor, SUA au cel mai mare număr de miliardari (492). Urmează China (152) şi Rusia (111). La nivel regional, Europa are 468 miliardari, urmată de Asia - Pacific, cu 444.