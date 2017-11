Cine este noul ministru britanic al Apărării

Premierul britanic, Theresa May, l-a numit joi pe Gavin Williamson în funcția de ministru al Apărării, informează Reuters. „Regina a avut plăcerea să aprobe numirea onorabilului Gavin Williamson în funcția de secretar de stat al Apărării”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Theresei May. Williamson a deținut până acum funcția de secretar parlamentar pe lângă Ministerul de Finanțe. Locul lui Gavin Williamson în această funcție va fi preluat de parlamentarul Julian Smith, 46 de ani, până acum adjunct al lui Williamson. Potrivit guvernului britanic, funcția lui Julian Smith va fi preluată de parlamentara Esther McVey.

La începutul lui octombrie, „The Guardian“ a relatat că membri ai Partidului Conservator și donatori ai formațiunii i-au cerut lui May să numească „o nouă generație de parlamentari în posturi înalte pentru a aduce un aer proaspăt în Partidul Conservator și pentru ca ea să-și salveze mandatul de premier”. „Sunt premier și o parte a sarcinii mele este să mă asigur că am întotdeauna cei mai buni oameni în cabinet, să profit cât mai mult de numeroasele persoane talentate disponibile în partid”, a spus May. „Am un Cabinet minunat. Avem o sarcină de îndeplinit. Asupra acestui lucru mă concentrez”, a adăugat ea, într-un interviu acordat la acea dată pentru „The Sunday Times“.