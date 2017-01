Cine este profesorul mircist care a primit premiul „Merito“

Un profesor de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța este unul din cele 10 cadre didactice care au primit premiul „Merito“ din partea Fundației Romanian Business Leaders. Este vorba despre profesorul de fizică Lucian Oprea, care se află la catedra CNMB din 1993. Potrivit inițiatorilor proiectului „Merito“, premiile ajung la acele cadre didactice care îi fac pe elevi să iubească școala și materia pe care o predau. „Eu credeam că am înțeles fizica până când am fost nevoit s-o explic. Și atunci mi-am dat seama că nu am înțeles. Așa că prima grijă a mea în momentul respectiv a fost să-mi pun întrebările pe care le-ar pune un copil foarte bun”, a explicat profesorul constănțean, pentru Fundația Romanian Business Leaders. ”Modelele noastre sunt profesorii care sunt iubiţi de copii în primul rând, profesorii care formează caractere, care dau aripi în viaţa copiilor, care sunt alături de ei la greu, care îi ajută să facă pasul de la o notă mică la una mult mai bună şi să aibă încredere în ei. În primul rând, sunt profesorii care creează pasiuni”, a spus Măriuca Talpeş, inițiatoarea proiectului. Ea a menţionat că pasiunile ajung câteodată excelenţă, care înseamnă premii, concursuri câştigate, înseamnă elita României, punctând totodată că în sate, pe vârfuri de munte, unde se ajunge cu o căruţă sau cu o rată o dată pe zi, sunt profesori care aduc copiii cu plăcere la şcoală.

Cadrele didactice premiate de Fundația Romanian Business Leaders sunt Cătălina Popa, profesor la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” Galaţi, Corina Ciucu - profesor la Colegiul Unirea Focşani, Domnica Boboc - învăţătoare la Şcoala nr. 149 Bucureşti, Dorin Fiscutean - profesor la Colegiul Naţional Iaşi, Eva Pintea - profesor la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia, Liliana Grigoriu - profesor la Colegiul Unirea Focşani, Lucian Oprea - profesor la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” Constanţa, Monica Mocanu - profesor la Colegiul Liceul Tehnologic ”Costin Neniţescu” Buzău, Liliana Mursa - învăţătoare la Şcoala gimnazială ”Avram Iancu” Abrud, Paula Ciucur - profesor la Colegiul Naţional ”Octavian Goga” Sibiu.