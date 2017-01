Cine este vinovat pentru lipsa unei strategii în turism?

14:01:01 / 23 Februarie 2016

investitiile

Numai Guvernul poate pune pe roate dezvoltarea in aceasta parte a tarii. Cu turismul este frectie la un picior de lemn. Privatii nu-si permit sa lucreze fara profit ca pe timpul comunismului. Dar pentru asta trebuie sa ai oameni deosebiti la conducerea prefecturii si a primariei pe care Constanta nu-i are asa cum ii are Clujul sau Timisoara.