Cine își va asuma noul circ politic. PSD caută un nou „Grindeanu“!

Războiul PSD contra PSD s-a încheiat. Moțiunea de cenzură a trecut cu un scor suficient pentru demiterea premierului Sorin Grindeanu. Cu toate acestea, mulți spun că, indiferent de situație, după circul din ultima perioadă, social democrații sunt singurii care pierd. Concret, la moțiunea de cenzură am avut 241 de voturi „pentru“, dar 13 dintre acestea au aparținut minorităților naționale. Practic, în acest moment, coaliția PSD - ALDE se bucură de doar 228 de voturi, ceea ce îi dă emoții lui Dragnea pentru formarea unui nou guvern. Lucrurile ar putea fi limpezite luni, 26 iunie, când la Cotroceni sunt programate consultări cu președintele Iohannis. Atunci se vor putea pune întrebările: Cine își va asuma noul circ politic? Cine va fi noul „Grindeanu“?

Războiul PSD contra PSD s-a încheiat. Moțiunea de cenzură împotriva premierului Sorin Grindeanu a trecut cu un scor liniștitor pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, în favoarea moțiunii înregistrându-se 241 de voturi din cele 248 de voturi valabil exprimate. Aparent, Dragnea răsuflă ușurat și a reușit să-l dea afară de la Palatul Victoria pe răzvrătitul Sorin Grindeanu. Privind dinspre tabăra șefului PSD, trecerea moțiunii de cenzură este victoria unui grup restrâns din partid, care a confiscat guvernarea. De partea cealaltă, dinspre tabăra lui Grindeanu, votarea moțiunii este o victorie a continuității dictaturii în PSD și „indiferent cine va veni la conducerea Executivului va fi manevrat de Liviu Dragnea“. Cu toate acestea, mulți spun că, indiferent de situație, după circul din ultima perioadă, social democrații sunt singurii care pierd.

DE CE A FOST DEMIS GRINDEANU

În plenul Parlamentului, lucrurile s-au mișcat destul de rapid, singurele momente mai tensionate fiind între președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul demis, Sorin Grindeanu. De la tribuna Camerei Deputaților, liderul social democraților a spus că motivele care l-au determinat să îl înlocuiască pe Grindeanu sunt legate de slabele performanțe ca premier. „Premierul căruia i-am încredințat cel mai bun program de guvernare de după 1989. Nu a mers foarte bine, a mers binișor, iar pentru ceea ce ne-am propus noi, binișor nu e suficient. PSD nu ar fi obținut 48,5% din locurile din Parlament dacă promiteam că România o va duce binișor. Să lăsăm lucrurile așa ar fi însemnat să ne păcălim cu bună știință. A fost o decizie grea și nimeni nu se aștepta ca Grindeanu să reacționeze cu atâta îndărătnicie. Nu m-am așteptat ca un alt coleg să gireze această mișcare nedefinită și care s-a făcut împotriva colegilor de partid. Nu cred că existe vreun membru cu minte care să își pună problema ce alege între un grup privat nu foarte bine definit și interesul țării sau chiar al acestui partid”, a declarat Liviu Dragnea, la moțiunea de cenzură din Parlament.

CE SPUNE PREMIERUL DEMIS

Resemnat după înfrângerea din Parlament, premierul Sorin Grindeanu a spus, într-o conferinţă de presă susţinută la Guvern, că va rămâne în PSD, care nu înseamnă nici Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu şi care nu trebuia să treacă prin asemenea încercare, să dea jos propriul Guvern pentru că aşa vrea un singur om. El a mai afirmat că speră ca în şase luni să nu ajungem într-o situaţie similară, pentru că România nu merită. Premierul le-a mulţumit tuturor miniştrilor, spunând că trebuie să vină la serviciu până la numirea unui nou Guvern. De asemenea, Grindeanu i-a mulţumit lui Victor Ponta pentru că a fost alături de el. Grindeanu a mai afirmat că el a ales calea cea mai grea, să nu accepte funcţii, iar acum îşi va face datoria până la capăt, până când România va avea un guvern funcţional.

CE FACE OPOZIȚIA

După ce a asistat pasiv la războiul intern din PSD, Opoziția spune că este timpul ca social democrații să plece definitiv de la guvernare, în condițiile în care PSD și ALDE nu ar mai deține o majoritate confortabilă. Primul care a simțit miros de sânge este proaspătul președinte al PNL, Ludovic Orban. El a declarat că odată cu acest vot s-a scăpat de o gașcă din PSD. „Am scăpat de o gașcă din PSD: Ponta - Grindeanu. Ca lucrurile să revină la normal, trebuie să scăpăm și de a doua gașcă: Dragnea - Olguța - Firea. Am hotărât următorul calendar, toate deciziile vor fi luate cu acordul partidului. Mâine (joi, n.r.) am convocat o întâlnire pentru a decide ce va face PNL. Luni, 26 iunie, vom avea o reuniune a BPN pentru a stabili strategia PNL”, a declarat Orban. La rândul său, senatorul PMP Traian Băsescu afirmă că alianța PSD - ALDE a pierdut majoritatea în Parlament în urma votului la moțiunea de cenzură și susține că “este normal să piardă și guvernarea“. „Dragnea și Tăriceanu, ați pierdut! Fără voturile minorităților, moțiunea de cenzură nu ar fi trecut. Alianța PSD - ALDE a pierdut majoritatea. Deci, este normal să piardă și guvernarea. Decizia este la Iohannis“, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

ADEVĂRATA LOVITURĂ PENTRU PSD

După cum aminteam mai sus, votul din Parlament a fost liniștitor pentru debarcarea lui Dragnea, nu liniștitor pentru continuarea guvernării. Practic, bătălia politică din interiorul PSD a lăsat urme foarte adânci și, în acest moment, PSD și ALDE au pierdut majoritatea în Parlament, notează stiripesurse.ro. Pentru o majoritate de 50% plus unu este nevoie de 233 de voturi. La moțiunea de cenzură am avut 241 de voturi, dar 13 dintre acestea au aparținut minorităților naționale. „Practic, în acest moment, coaliția PSD - ALDE se bucură de doar 228 de voturi, ceea ce are ca efect dinamitarea scenei politice. De aici începe jocul pentru formarea unui nou Guvern. PSD va fi obligat să negocieze susținerea parlamentară cu minoritățile naționale, dar este posibil să revină pe tabla de joc și UDMR. Dacă PSD nu are o coaliție majoritară, consfințită prin intermediul unui acord, președintele Klaus Iohannis are marjă de eroare și poate juca pentru formarea noului Guvern“, mai notează sursa citată.

CINE VA FI NOUL PREMIER

După ce au reușit să-l dea jos pe Grindeanu, liderii coaliției de guvernare s-au apucat să întocmească o listă cu cei care ar putea să fie noul premier. Potrivit evz.ro, în lista scurtă a lui Dragnea figurează Carmen Dan, ministrul demisionar al Internelor, Viorica Dăncilă, europarlamentar și președinta femeilor PSD, și Mihai Fifor, liderul grupului senatorilor PSD. Pe de altă parte, Antena 3 arată că în listă s-ar mai afla Florin Georgescu, viceguvernator BNR, și Nicolae Istudor, rector ASE.