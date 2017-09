Cine l-a mazilit pe Eugen Teodorovici din Guvern?!

Senatorul PSD Eugen Teodorovici susține că se aștepta să piardă funcția de consilier onorific al premierului Mihai Tudose. „Nu țineam neapărat să am un punct de vedere, cu atât mai puțin o reacție la decizia premierului Mihai Tudose de demitere din funcția de consilier onorific al domniei sale. În schimb, au fost foarte mulți oameni care m-au întrebat și s-au întrebat în spațiul public: de ce o astfel de decizie și mai ales cui aparține? Cu siguranță cuiva care doar crede că știe tot ce mișcă în România, de la economie la justiție, de la sănătate la sistemul social și educație, de la industrie la agricultură etc., luând decizii, din păcate, în consecință!ׅ“, a scris sâmbătă Teodorovici pe pagina de Facebook. Evident, social democratul nu a dat nume, dar este tot mai clar faptul că acesta face referire la liderul PSD, Liviu Dragnea. Astfel, Teodorovici se înscrie în rândurile foștilor sau actualilor social democrați care îl critică pe Dragnea, pentru stilul său dictatorial. În context, senatorul a vorbit despre orgoliile din PSD, arătând că și în acest caz forța a învins argumentele. „Dincolo de satisfacerea pentru moment a unor orgolii mărunte și meschine, am convingerea că lucrurile se vor schimba, mai devreme sau mai târziu, așa cum ne dorim cu toții“, a afirmat senatorul PSD. Eugen Teodorovici a fost demis vineri, 14 iulie, din funcția de consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose, motivul invocat fiind acela că social democratul nu a respectat „disciplina comunicării“ de la nivelul Executivului.