Cine „omoară“ stresul?

Stresul cel de toate zilele ne omoară cu... zile, spun mulţi. Paginile multor publicaţii sunt „inundate” cu sfaturi menite să învingem lupta cu inamicul nr. 1 al societăţii moderne în care trăim. Sportul, muzica, dansul, lectura plăcută sunt câteva dintre „armele” pregătite să pună la „pământ” stresul. Specialiştii, însă, susţin că şi alimentele îl pot învinge. Printre acestea menţionăm portocalele sau afinele. Portocalele nu sunt doar o gustare sănătoasă şi delicioasă, ci sunt bogate şi în vitamina C. S-a descoperit faptul că vitamina C reduce stresul. Concentrate în antioxidanţi, afinele atacă direct stresul, acţiunea acestora asupra creierului fiind de trei ori mai puternică decât a unei doze de cofeină. La fel ca portocalele, acestea sunt bogate în vitamina C, ajutând la reducerea acumulării stresului şi posibilelor răceli. O legumă ce poate fi inclusă cu succes în orice dietă şi care ajută la reducerea stresului este sparanghelul. El este bogat în acid folic şi ajută la stimularea stării de spirit. Serotonina şi melatonina, responsabile pentru reglementarea stării de spirit şi de sănătate, se găsesc în sushi. De asemenea, orezul în rulouri oferă raportul ideal de proteine - carbohidraţi, organismul simţindu-se plin de energie.