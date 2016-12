Cine pe cine atacă

Dispus să sacrifice orice pentru a lovi în Guvernul Ponta, președintele Traian Băsescu aduce din nou în discuție spectrul crizei economice către care, spune el, se îndreaptă cu pași fermi România, potrivit afirmațiilor vicepreședintelui PSD Gabriela Firea. „Ca argument suprem ne este servită așa-zisa creștere de taxe care ar fi determinat scăderea cu 13,8% a investițiilor străine în primele șapte luni ale anului. Dincolo de faptul că sună totalmente fals să acuze Guvernul de creșterea fiscalității tocmai o persoană care și-a asumat personal creșterea TVA cu 5%, rezultatele unei economii se judecă la sfârșitul anului. E simplu să scoți din context diverse cifre statistice și să tragi concluzii pe baza lor, problema e că aceste concluzii sunt, de cele mai multe ori, false“, a declarat Firea.

HALAL EXEMPLU Vicepreședintele PSD a completat că ori de câte ori trage semnale de alarmă în chestiuni care nu țin de atribuțiile sale constituționale, cum ar fi cele economice, Traian Băsescu invocă interesul național și se crede portavocea unui popor care a dovedit în cel puțin trei scrutine că nu-l mai vrea. „În realitate, însă, nu dorește altceva decât să întrețină un permanent război cu Guvernul, un război pe care nu are cum să-l câștige și din care oricum nu are nimeni de câștigat“, a mai spus Firea, care a adăugat că președintele a avut ocazia să-și demonstreze priceperea în economie atunci când conducea cu mână de fier Guvernele PDL. Din câte se vede, nu a reușit decât să aducă țara în pragul dezastrului. „Timpul lui Traian Băsescu trece implacabil. Au mai rămas 87 de zile până când nu va mai putea vorbi de la pupitrul Președinției. Va continua, probabil, să se războiască cu Victor Ponta și PSD, doar că e posibil ca din ce în ce mai puțină lume să fie interesată ce are de spus un simplu fost“, a conchis vicepreședintele PSD.