Cine primește mai mulți bani la rectificare?

SE DĂ ȘI SE IA Guvernul pregătește o rectificare bugetară de proporții. Proporții care sunt date și de faptul că suntem pe plus cu vreo patru milioane de lei. Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de ordonanță guvernamentală în care se stabilește împărțirea banilor publici. Cele mai multe fonduri vor fi alocate Ministerului de Finanțe (peste un miliard de lei), Ministerul Afacerilor Interne (565 de milioane de lei), Ministerul Mediului (305 milioane de lei) și Ministerul Muncii (aproximativ 1,2 miliarde de lei), în timp ce Ministerul Tineretului (14,3 milioane de lei), Senatul (2,78 milioane de lei), Camera Deputaților (8 milioane de lei) și Administrația Prezidențială (10 milioane de lei) au cele mai mici alocări bugetare. Sumele au fost alocate în funcție de planul de proiecte și de nevoile fiecărei instituții. Pe de altă parte, Guvernul va colecta banii neutilizați de la Ministerul Transporturilor (985 milioane de lei), Ministerul Sănătății (614 milioane de lei), Ministerul Economiei (13 milioane de lei) și Ministerul Apărării (96 milioane de lei). De menționat este că banii colectați de la aceste ministere nu afectează bugetele, din moment ce se retrag doar sumele alocate pentru proiectele care fie nu au fost puse în practică până acum, fie nu vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Fondurile retrase sunt redistribuite în sectoarele în care există proiecte mai multe și nevoi mai mari.

SUNTEM PE PLUS În altă ordine de idei, Executivul anunță că această rectificare este una pozitivă, adică am rămas cu mai mulți bani în visterie decât a fost prevăzut în legea bugetului de stat. „Conform legii, în prima jumătate a anului, România trebuia să aibă un deficit de 13 miliarde de lei, adică să cheltuiască mai mult decât a încasat. Totuși, în primele șase luni avem un plus de patru miliarde de lei, ceea ce înseamnă că am încasat mai mult decât am cheltuit”, a explicat Ponta. Premierul a afirmat că această sumă va permite dublarea alocaţiilor copiilor și creșterea salariilor diplomaţilor, grefierilor și personalului nedidactic, în condițiile în care sumele pentru aceste suplimentări nu erau prevăzute în bugetul inițial. Mai mult, Ponta a spus că și după creșterea alocațiilor și a salariilor tot ar mai rămâne bani în plus. Proiectul rectificării bugetare ar trebui să fie discutat și aprobat în cadrul ședinței de Guvern care, dacă nu vor interveni evenimente neprevăzute, ar trebui să aibă loc astăzi.

Pentru că, potrivit proiectului de rectificare, Executivul va retrage aproape un miliard de lei de la Ministerul Transporturilor, lumea a început să se întrebe care sunt motivele pentru care se colectează o sumă atât de mare. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, nu a ascuns faptul că se simte dezamăgit de activitatea din cadrul instituției respective. „Transportul este sectorul care merge din ce în ce mai rău. Pe de-o parte, nu a cheltuit banii pe care îi au alocați, iar pe de altă parte, mai cere și suplimentarea fondurilor”, a afirmat Teodorovici.

Iată alocările și retragerile pentru fiecare minister în parte:

- Ministerul Finanţelor Publice: 711,9 milioane de lei (salarii şi proiecte) și 530,3 milioane de lei (pentru hotărâri CEDO şi despăgubiri)

- Ministerul Muncii: 1.222 milioane de lei

- Ministerul Afacerilor Interne: 565,7 milioane de lei

- Ministerul Afacerilor Externe: 55,0 milioane de lei

- Ministerul Justiţiei: 43,7 milioane de lei

- Ministerul Public: 43,5 milioane de lei

- Ministerul Educaţiei: 40,3 milioane de lei

- Ministerul Agriculturii: 64,6 milioane de lei

- Ministerul Dezvoltării: 21,9 milioane de lei

- Ministerul Tineretului: 14,3 milioane de lei

- Senat: 2,78 milioane de lei

- Camera Deputaţilor: 8 milioane de lei

- Administraţia Prezidenţială: 10,6 milioane de lei

- Ministerul Transporturilor: -985, milioane de lei

- Ministerul Sănătăţii: -613,9 milioane de lei

- Ministerul Economiei: -13 milioane de lei

- Ministerul Apărării: -96 milioane de lei