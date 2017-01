Cine rămîne deasupra? Udrea sau Băsescu?

Conducerea interimară a PD-L Constanţa a anunţat ieri că ia în calcul excluderea din partid a doi consilieri locali municipali de la Constanţa ai formaţiunii, pe motiv că au votat pentru validarea lui Dănuţ Moisoiu în calitate de consilier local al partidului, deşi acesta a fost exclus din partid în urmă cu două săptămîni. Preşedintele interimar al organizaţiei, Dorel Onaca, a declarat că, vineri, va avea loc o întrunire a Biroului Permanent Judeţean în care vor fi luate sancţiuni împotriva celor doi consilieri PD-L, Narciz Amza şi Mădălina Popa. La rîndul său, Ion Popescu, prim-vicepreşedintele interimar al PD-L Constanţa, a afirmat că excluderea din partid este una dintre sancţiunile pe care riscă să le primească Amza şi Popa. El a acuzat-o pe Amza de faptul că ar fi depus la comisia de validare a Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa un document din care reieşea că Moisoiu este în continuare membru al PD-L, cu toate că ştia că acesta fusese exclus din partid: \"Ceea ce este evident este că cei trei consilieri locali, mă refer la Narciz Amza, Mădălina Popa şi Dănuţ Moisoiu, nu au cîtuşi de puţin culoarea portocalie (...) Amza a luat o adresă de la partid în alb şi a înmînat-o lui Moisoiu, care a depus-o la dosarul său pentru a dovedi că este membru al PD-L. Lucrurile sînt extrem de grave şi vor fi judecate cu multă atenţie şi vor fi luate măsurile statutare împotriva celor două doamne. În privinţa lui Moisoiu, vom cere în instanţă invalidarea mandatului său ca urmare a încălcării flagrante a legii\". Culmea, Popescu şi Onaca au susţinut aceste declaraţii într-o conferinţă de presă despre care persoanele care se ocupă în PD-L Constanţa de relaţia partidului cu presa nu ştiau nimic şi la care au fost invitate numai anumite instituţii de presă. Atît purtătorul de cuvînt al filialei, Mihai Petre, cît şi vicepreşedintele de Imagine al organizaţiei judeţene a PD-L, Senol Zevri, au declarat că nu au avut habar de această conferinţă de presă.

Onaca şi Popescu se iau în piept cu fina lui Băsescu?!

Una dintre persoanele vizate de atacul interimarilor de la filiala judeţeană, Mădălina Popa, a aflat din presă, la fel ca şi Moisoiu, despre faptul că riscă să fie exclusă din PD-L. La acuzele lansate de Onaca şi Popescu, ea a replicat: „Consider că mi-am făcut datoria. În comisia de validare a mandatelor de consilier am analizat, la dosarul lui Dănuţ Moisoiu, două documente cu sigla PD-L. Unul din 8 iunie 2008, semnat de Ion Popescu, în care se afirmă că Moisoiu este exclus din PD-L şi al doilea, din 18 iunie, semnat de acelaşi Ion Popescu, care atestă că Dănuţ Moisoiu este membru PD-L. Normal, am dat crezare celei mai recente hîrtii. Nu am văzut nicio altă hîrtie şi am judecat şi votat în funcţie de documentele verificate”. Cealaltă persoană ameninţată cu excluderea de cuplul Popescu-Onaca, Narciz Amza, a declarat că a votat în CLM şi pentru validarea lui Moisoiu, dar şi în favoarea lui Popescu. Referitor la documentul în alb care ar fi fost „furat” de Amza, acuzata a răspuns: „Un avocat care este şi decan al Baroului Constanţa vorbeşte despre faptul că a semnat documente în alb?! Cred că Ion Popescu încearcă să se discrediteze singur dacă face astfel de afirmaţii în public...”. Subliniem că, în ultima săptămînă, Popescu a oprit cu fermitate, de două ori, de faţă cu jurnalişti, intervenţiile în discuţii ale pedelistei. Amza a catalogat aceste ieşiri necontrolate ale lui Popescu drept gesturi ale unei persoane disperate: „Numai oamenii disperaţi au astfel de reacţii necontrolate. Oamenii care sînt puternici ştiu să reacţioneze aşa cum trebuie în orice situaţie. Trag concluzia că sînt o persoană incomodă, probabil pentru că, spre deosebire de alte persoane, sînt un... bărbat adevărat. Trebuie să se înţeleagă că PD-L nu înseamnă numai 30 de persoane din conducere, ci un număr mult mai mare de oameni, care susţin o parte sau alta. Este posibil să fiu exclusă din partid în primă fază... Orice este posibil acum, dar este trist ceea ce se întîmplă în ultima perioadă în PD-L”.

„Noi sîntem PD-L”

Ciudat este că, abia apăruţi în prima linie a PD-L Constanţa, Popescu şi Onaca s-au hotărît, brusc, să se ia în piept cu garda veche a filialei. Amuzant este că una dintre ţintele celor doi este tocmai Narciz Amza, fina lui Traian Băsescu, liderul partidului din spatele uşilor de la Cotroceni. Onaca a ameninţat, la finalul conferinţei de presă de ieri, că urmează curăţenia generală în partid, fiind vizate persoanele care nu respectă linia trasată de conducerea PD-L Constanţa. Dacă s-a ajuns ca persoanele asupra cărora planează excluderea să afle din presă şi nu de la partid de situaţia în care se află şi dacă persoanele desemnate să ţină legătura cu mass media nu au aflat de o conferinţă de presă la vîrful filialei se ridică mari semne de întrebare faţă de ceea ce se întîmplă în PD-L Constanţa. Singura certitudine este faptul că, de cînd au fost înscăunaţi, cei doi interimari pedelişti au lipit pe ei eticheta „Noi sîntem PD-L”. Amintim că, în ediţiile anterioare au fost prezentate informaţii din interiorul partidului conform cărora foştii peledişti, cu susţinerea Elenei Udrea, ar încerca să preia controlul absolut asupra filialei constănţene a PD-L. Dacă luăm în calcul că gruparea Popescu este susţinută de Udrea, iar Narciz Amza şi pediştii din garda veche, de Băsescu, se poate spune că, în fapt, lupta se duce între Băsescu şi Udrea. Rămîne de văzut cine se aşează mai bine la Constanţa...