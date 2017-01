Cine răspunde pentru hei-rup-ul procurăresc?

RAPORT Scandalul anchetelor de tip miliţienesc, cu oameni luaţi la întrebări de procurori dacă au fost la vot şi puşi să jure pe Biblie, nu au fost privite cu ochi buni de societatea civilă, cu excepţia, bineînţeles, a susţinătorilor trioului coloristic: portocaliu - verde - alb. Pentru a clarifica situaţia, premierul Victor Ponta, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Justiţiei, asta până când „măria sa” CSM-ul va binevoi a-i da cale liberă Monei Pivniceru să ocupe această funcţie pentru care a fost nominalizată, i-a cerut procurorului general, Codruţa Kovesi, să-i transmită o informare cu privire la acţiunile derulate de procurori referitoare la sesizările de fraudă la referendum. „Am discutat şi îi voi face o cerere oficială astăzi (ieri - n.r.) să îmi trimită o informare exactă cu ceea ce s-a întâmplat în această săptămână”, a spus Victor Ponta, la plecarea de la Consiliul Superior al Magistraturii.

STOP ANCHETELOR Mai mult decât atât, premierul a declarat că îi va cere procurorului general să înceteze „persecutarea oamenilor care au votat”, pentru că Traian Băsescu este „back in business”, el precizând că a primit şi o petiţie în acest sens semnată de mai mulţi intelectuali. Vădit încolţită din toate părţile, Codruţa Kovesi a explicat că, din cele peste 500 de plângeri privind referendumul, mai mult de jumătate privesc împiedicarea votului sau mita electorală. În plus, Kovesi i-a spus premierului că are dreptul să ceară o informare privind verificările Parchetului, dacă nu a văzut comunicatele transmise, precizând că nu sunt cercetaţi cetăţeni pentru că au votat, ci că s-a dat curs unor plângeri penale. Un nou exemplu al acţiunilor procurorilor s-a derulat ieri, în localitatea vrânceană Lepşa, unde la referendum s-a înregistrat o prezenţă la vot de 250%. Autorităţile locale susţin că acest lucru a fost posibil întrucât este vorba despre o zonă turistică, aici fiind construite peste o mie de case de vacanţă.