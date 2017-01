Cine răspunde pentru vieţile curmate în incendiul de la “Beirut”?

Un zid de fum prin care puteai să distingi cu greu doar luminile autospecialelor de pompieri şi flăcările ce au înghiţit un întreg imobil, panică, strigăte de ajutor, răniţi urcaţi pe tărgi, oameni care abia mai puteau respira... Scene desprinse parcă dintr-un bombardament, aproape ireale, s-au derulat sâmbătă noapte pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanţa. Infernul s-a dezlănţuit după ce cunoscutul restaurant cu specific libanez „Beirut” a fost cuprins de flăcări! Incendiul a izbucnit în jurul orei 22.40 şi a provocat instantaneu haos. Zeci de clienţi care luau cina în local au început să alerge disperaţi către ieşire în momentul în care fumul a invadat încăperea. Martorii au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutor. Din cauza vântului puternic, limbile de foc s-au extins rapid către clubul „Legendary Pub”, aflat la etajul imobilului, dar şi spre cazinoul „Vegas”, lipit de „Beirut”. În incinta „Legendary Pub”, aproape 100 de persoane asistau la un concert rock la ora la care a început dezastrul. Din fericire, oamenii au reuşit să iasă, la timp, din clădire. După doar câteva minute, scara din lemn pe care au coborât în stradă s-a năruit sub privirile lor... Printre clienţi se număra şi Sorin Lucian Ionescu, directorul de programe al Neptun TV. „Eram la bar şi am văzut că iese fum de sub tejghea. I-am spus barmanului că i-a luat foc ceva, însă mi-am dat seama imediat că miroase a fum de mâncare. Cam în cinci minute am evacuat toată lumea din club. Scara pe care am coborât noi a luat foc după aproape zece minute. Pompierii au venit repede, dar s-au mişcat greu din cauza maşinilor parcate aiurea. Vântul puternic a împrăştiat incendiul şi fumul… Practic, pe bulevard nu se mai vedea nimic… Am constatat că ne lipseşte exerciţiul evacuărilor în caz de incendiu. Chiar şi noi, adulţii, am ieşit relaxaţi din club, cu toate că acum realizez că trebuia să părăsim localul din primul moment. Este inadmisibil ca un club - iar cele mai grave cazuri în acest sens le-am observat în Bucureşti - amenajat la mansardă sau la subsol să aibă o singură ieşire“, a declarat Sorin Lucian Ionescu. Aflat în mulţimea care fugise înnebunită din restaurant, administratorul „Beirut”, George Karam, nu a dorit să facă niciun fel de comentarii. Nici ieri nu a putut fi contactat telefonic pentru declaraţii.

FLĂCĂRILE AU CĂPĂTAT RAPID AMPLOARE „Am observat că iese mult fum, din ce în ce mai gros, din zona barului, de sub tejghea. Mirosea puternic şi mi-am dat seama că ceva grav se întâmplă. Cineva a strigat apoi că ar trebui să evacuăm localul şi am ieşit cu toţii. Am coborât pe scară şi am ajuns în bulevard. Când m-am uitat la clădire, am văzut că acoperişul luase foc. Cred că incendiul izbucnise de câteva minute, când ne-am dat noi seama că ceva nu e în regulă. Flăcările au căpătat rapid amploare. Oamenii ţipau în jurul meu, fumul era foarte gros şi înecăcios”, a povestit un alt martor al scenelor halucinante de pe bulevardul Tomis.

TORŢA „BEIRUT” În scurt timp, fumul dens a cuprins întreg bulevardul Tomis, iar clădirea s-a aprins ca o torţă. De la minut la minut, flăcările deveneau mai puternice şi mai greu de stăpânit. În mijlocul scenelor apocaliptice, trei autospeciale de pompieri, din cadrul Detaşamentului Constanţa-Oraş, dar şi ambulanţe SMURD şi-au făcut apariţia. A fost doar o primă etapă a intervenţiei autorităţilor, pentru că, ulterior, alte şase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” au fost trimise la faţa locului, pentru a ţine sub control incendiul generalizat. Intervenţia a fost cu atât mai dificilă cu cât vizibilitatea era extrem de redusă, iar vântul puternic umfla necontenit flăcările ce puteau în orice moment să cuprindă şi clădirile din vecinătate. Asaltul focului a fost cu greu ţinut sub control. Prin perdeaua groasă de fum înecăcios se puteau zări siluetele vagi ale pompierilor, luminile ambulanţelor, ale maşinilor de intervenţie şi flăcările care înghiţiseră o parte din clădire. Părea că o cortină fusese trasă peste întreaga zonă. Pentru ca şoferii autospecialelor să poată face manevre, aceştia erau ghidaţi de la nivelul carosabilului de colegii lor.

Salvatorii spun că a existat şi riscul unei deflagraţii, în condiţiile în care imobilul este racordat la reţeaua de gaz. „Din fericire, nu a avut loc o explozie. Ţevile au rezistat”, au spus pompierii care au luat parte la misiune. Poliţiştii de la Rutieră au blocat traficul pe bulevardul Tomis, pe segmentul de drum cuprins între zona „Capitol” şi Sala Sporturilor, în vreme ce oamenii legii au intervenit pentru a-i îndepărta pe martori de perdeaua de fum incandescentă, aceştia formând un perimetru de siguranţă pe care nimeni nu l-a mai putut depăşi. A urmat un du-te-vino permanent al autospecialelor ISU „Dobrogea”. La intervenţie au luat parte, în total, 69 de pompieri, dintre care cinci ofiţeri, zece poliţişti şi 12 jandarmi.

STARE CRITICĂ Autorităţile au luat imediat în grijă răniţii care doar ce ieşiseră din imobilul măturat de foc. Trei persoane - printre care o dansatoare şi un angajat al restaurantului - au fost scoase din „Beirut”, preluate de medici şi transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU). În vreme ce două victime se intoxicaseră cu fum, una dintre fetele scoase în ultimul moment din capcana de foc, Nicoleta Buirencu, de 18 ani, a suferit arsuri grave. Ea a fost intubată de cadrele medicale şi, după câteva ore, avea să fie transferată cu o ambulanţă la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”, de unde o aeronavă SMURD a preluat-o şi a dus-o la Bucureşti. Nicoleta Buirencu a rămas internată, în stare critică, în Spitalul Clinic de Urgenţă, Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti. „Pacienta prezenta arsuri la căile respiratorii, intoxicaţie cu fum şi arsuri de gradele II şi III pe o suprafaţă de 12% din corp. A fost internată în Secţia de Terapie Intensivă (STI), unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare şi a stat sub supraveghere, în comă indusă, până când s-a aflat ora la care aterizează aparatul de zbor pe Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“, a declarat medicul-şef al Unităţii de Primire Urgenţe Constanţa, dr. Rodica Tudoran.

Între timp, un pompier care s-a intoxicat cu fum a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar o tânără aflată în stradă a suferit un atac de panică, în mijlocul rotocoalelor sufocante ce se prăvăleau în cascadă dinspre clădire. „Pompierul a fost tratat pe loc de medici, nu a fost transportat la spital“, a declarat adjunctul şefului ISU „Dobrogea”, maior Vlăduţ Ion.

„A FOST UN IAD!” Un tânăr care a reuşit să iasă cu greu din clubul „Legendary Pub” a fost internat, de asemenea, în Secţia de Terapie Intensivă a SCJU Constanţa. Acesta povesteşte că a rămas blocat în toaletă în momentul în care fumul a luat cu asalt localul. Adrian Roman îşi aminteşte, încă în stare de şoc, clipele de groază prin care a trecut. „M-am dus la toaletă... S-a stins lumina deodată şi a început să intre peste mine un fum dens şi fierbinte. M-am dat cu capul de toţi pereţii, pentru că nu se vedea nimic. Am vrut să sparg geamuri, ceva, dar nu am găsit nimic, nicio aerisire. M-am trântit la podea ca să pot să respir şi am sunat la 112. Am început să bâjbâi pe acolo. A fost un iad! Norocul a făcut ca un prieten să vină după mine. Când a aflat că eu sunt încă în club, s-a întors şi m-a scos. Totul s-a întâmplat în câteva secunde… Mare curaj a avut să vină, mulţi nu cred că s-ar fi aventurat. Eu nu am văzut pompieri în momentul ăla. M-a scos şi m-a dus la ambulanţă. Nu pot să îmi imaginez cum s-a putut întâmpla totul, zici că cineva a pus o maşină de fum şi i-a dat drumul în momentul în care a stins becul. Când am rămas pe întuneric, am crezut iniţial că este o glumă. Dacă nu venea după mine, acolo rămâneam… A fost o mare cumpănă! Eu sunt născut pe 13 aprilie. Am avut mai multe momente grele în viaţă, dar nu mă aşteptam să mai vină unul aşa de repede, aproape de ziua mea, când urmează să fac 40 de ani“, a declarat Adrian Roman.

„ŢIPAU CĂ NU POT IEŞI!” Şi povestea şocantă de pe bulevardul Tomis de-abia începuse, din nefericire... În timp ce echipajele de pompieri încercau să facă faţă flăcărilor ce cuprinseseră deja întregul acoperiş al clădirii, mistuiseră restaurantul şi se întindeau către imobilele din zonă, o veste a venit ca un trăznet. Două tinere nu apucaseră să iasă din „Beirut” la momentul izbucnirii incendiului. Acestea rămăseseră captive în infernul ce luase în stăpânire localul, într-un vestiar aflat la etaj. „Am aflat de la o colegă de-a lor, care a fost transportată la spital, că prietena noastră şi încă o fată nu au putut să părăsească restaurantul când a izbucnit focul. Nu ştim nimic despre ele. Am încercat să le sun, dar cred că telefoanele lor au ars în incendiu! Nu înţeleg cum a fost posibil ca nimeni să nu urce la ele când restaurantul a fost evacuat...”, a declarat unul dintre prietenii victimelor. „Le-am auzit strigând după ajutor. Ţipau că nu pot ieşi şi plângeau. Cred că erau Nico şi Miky. Când mi-am întors privirea, am văzut că o bucată din tavan căzuse şi le blocase ieşirea din vestiar”, a povestit, disperată, o tânără. După puţin timp, pe bulevardul Tomis au ajuns şi părinţii Nicoletei Vasiliţeanu. Când a aflat că fiica ei nu a reuşit să iasă în stradă după izbucnirea incendiului, mama acesteia s-a prăbuşit în stradă. Ea a primit îngrijiri de la medici. Oamenii încă sperau, însă, într-un miracol... Din nefericire, cel mai cumplit scenariu avea să se adeverească...

AU MURIT ÎMBRĂŢIŞATE După ore în şir de luptă cu flăcările, pompierii au reuşit să intre în restaurant. Printre dărâmături, aceştia au găsit cadavrele celor două tinere. Muriseră una în braţele celeilalte... Reprezentanţii ISU „Dobrogea” spun că cele două victime se aflau la etaj la momentul izbucnirii incendiului şi că ar fi căzut la parterul imobilului, după ce tavanul a cedat. Trupurile neînsufleţite ale tinerelor erau acoperite de resturile plafonului. În primă fază, în jurul orei 2.30, autorităţile au anunţat că dezastrul de la „Beirut” s-a soldat cu două persoane decedate. După o jumătate de oră, s-a descoperit că bilanţul tragicului incendiu era, în realitate, altul. Oamenii legii şi-au dat seama că numărul victimelor este mai mare, după ce părinţii Nicoletei Vasiliţeanu au văzut cele două trupuri neînsufleţite şi nu şi-au recunoscut fata. Autorităţile au continuat căutările în imobilul devastat de flăcări şi au descoperit încă un cadavru. Victimele au fost identificate: Nicoleta Vasiliţeanu, de 22 de ani, din Constanţa, Mihaela Tucă, de 23 de ani, din Mangalia, ambele dansatoare la restaurantul „Beirut”, şi Nicoleta Ioana Cengher, de 22 de ani, din Costineşti, cântăreaţă la localul mistuit de flăcări. Trupurile lor neînsufleţite au fost scoase din imobil de pompieri şi transportate apoi la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei. Autorităţile spun că cele trei tinere se aflau în vestiarul de la etaj în momentul în care incendiul a cuprins imobilul.

PREMONIŢIE A TRAGEDIEI - „ACUM VEZI FOC!”

Pare incredibil, dar sâmbătă, 5 aprilie, cu doar câteva ore înainte de a pleca spre locul de muncă, restaurantul „Beirut”, Nicoleta Ioana Cengher, cântăreaţa care a pierit în teribilul incendiu, a scris pe contul ei de Facebook un mesaj cutremurător, având în vedere tragedia ce a urmat: „NOW YOU SEE FIRE!” (n.r. - „ACUM VEZI FOC!”), presimţind parcă ce avea să se întâmple peste puţin timp. Sub acest text lacunar, tânăra a postat următorul fragment: „Domnilor, sufletul unei femei este un cufăr şi deseori, după ce aţi primit cheia norocoasă, o pierdeţi pe noptiera altora, printre documente, pe birouri sau prin maşini. Apoi o căutaţi când este prea târziu, pentru că în nopţile în care eraţi plecaţi sau în momentele în care pur şi simplu aţi ales altceva, iala s-a schimbat. Aşa că fiţi atenţi, apreciaţi ceea ce aveţi, altfel veţi rămâne în faţa uşii cu o cheie care deschide uşa către trecut, prezentul şi viitorul se deschid cu o altă cheie, cheia speranţei“. Prietenii şi admiratorii ei au creat ieri o pagină de Facebook ce îi este dedicată. Aceştia au postat fotografii şi mesaje de condoleanţe.

DOSAR “IN REM” PENTRU UCIDERE DIN CULPĂ

Autorităţile au pornit o amplă anchetă pentru a stabili în ce împrejurări a avut loc tragedia din imobilul despre care surse judiciare spun că i-ar aparţine omului de afaceri constănţean Viorel Done. Acţiunea, la care iau parte ofiţerii Serviciului de Investigaţii Criminale, specialiştii ISU “Dobrogea” şi criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. Dosarul a fost întocmit “in rem”, pentru ucidere din culpă. Ieri după-amiază, la ora 18.00, şeful IPJ Constanţa, cms. şef Constantin Dancu, declara: „Până în acest moment, nu s-au găsit indicii care să arate că incendiul ar fi fost provocat în mod intenţionat. Cercetările continuă, însă, pentru a se stabili cauzele exacte. Vom audia martori, se vor face expertize şi vom stabili ce s-a întâmplat acolo cu exactitate”. Până în prezent, nimeni nu a spus în mod oficial de la ce ar fi pornit focul. Una dintre variantele vehiculate este aceea că flăcările ar fi izbucnit în bucătăria restaurantului „Beirut”. Cazul se află şi în atenţia Prefecturii Constanţa. „Regret tragedia care a avut loc în municipiul Constanţa. În prezent, se derulează o anchetă referitoare la evenimentele petrecute acolo. Urmează ca, la finalizarea cercetărilor, să facem mai multe precizări legate de acest caz”, a declarat prefectul judeţului Constanţa, Radu Volcinschi.

ITM Pe fir au intrat şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanţa, care vor să afle în ce condiţii lucrau la restaurantul „Beirut” cele trei tinere ce au murit în incendiu, dar şi victima transportată în stare gravă la Bucureşti. „Verificările nu s-au finalizat, dar până în acest moment am putut stabili că două dintre victime avuseseră contracte de muncă ce expiraseră în toamna anului trecut. O altă tânără nu avea niciun fel de contract, iar cea de-a patra victimă era salariata unei întreprinderi individuale, însă urmează să stabilim dacă între acea întreprindere şi restaurantul respectiv există vreo formă de colaborare. Pe măsură ce verificările vor avansa, vom comunica rezultatele. Se va discuta atât cu administratorul firmei, cât şi cu martori care să confirme sau să infirme dacă tinerele desfăşurau vreo activitate în local”, a precizat Marian Becheanu, inspector-şef adjunct al ITM Constanţa. O comisie a Inspectoratului de Stat în Construcţii Constanţa va efectua o expertiză, după ce anchetatorii vor finaliza cercetările, pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări fără autorizaţie sau fără respectarea normelor de siguranţă.

RESTAURANTUL „BEIRUT”, AMENDAT DE POMPIERI

Reprezentanţii ISU „Dobrogea” spun că restaurantul „Beirut” a fost verificat, ultima dată, în urmă cu aproape patru ani, atunci când administratorul societăţii a fost amendat ca urmare a neregulilor descoperite. „Anul acesta restaurantul „Beirut” nu a fost verificat. În 2010, colegii mei au descoperit o serie de deficienţe, iar administratorul a fost amendat. Nu ştiu, momentan, ce nereguli au găsit atunci”, a declarat adjunctul şefului ISU „Dobrogea”, maior Vlăduţ Ion. „Verificările la agenţii comerciali se fac în baza unui registru. Sunt mai multe criterii cu ajutorul cărora facem o selecţie, însă noi avem obligativitatea ca în cinci ani să controlăm toate obiectivele din zona noastră. Structura care se ocupă cu aceste acţiuni are 30 de cadre“, a declarat inspectorul-şef al ISU „Dobrogea“, colonelul Viorel Jianu.

„OMUL ĂSTA NU VA SCĂPA AŞA UŞOR!”

Disperare şi indignare. Mama Nicoletei Vasiliţeanu spune că fiica ei ar fi fost acum în viaţă dacă administratorul localului, George Karam, şi-ar fi adus aminte că, pe lângă ospătari, mai are angajate şi câteva dansatoare şi o cântăreaţă. „Arabul e de vină. Cum poţi tu să spui că ai evacuat angajaţii când tu nu îţi vezi cele două dansatoare şi cântăreaţa? Cum poţi să spui lucrul ăsta? Omul ăsta nu va scăpa aşa uşor! Trebuie să răspundă pentru prostia pe care a făcut-o. Fetele se pregăteau să coboare şi să danseze. Cum să uiţi de ele? A vrut prietenul ei să intre în clădire, dar nu i-au dat voie. Nu înţeleg cum de nu au ştiut că ele erau acolo sus. Fiica mea lucra acolo de patru ani, nu cred că avea contract, i-a spus la un moment dat că i-a făcut nu ştiu ce contract, dar nu cred că este adevărat“, a declarat, printre lacrimi, Maria Vasiliţeanu, mama Nicoletei. În acelaşi timp, iubitul tinerei spune că fetele au fost auzite când strigau după ajutor, însă nimeni nu a intrat să le salveze. „Zece minute, un sfert de oră ele au ţipat după ajutor. Iese lumea din “Beirut”, se aud fetele strigând, ştii că erau sus, la capătul unor scări din lemn, în vestiar, dar nu intri după ele? Ori a căzut o bucată din tavan la uşa lor şi a blocat-o, ori ceva s-a prăbuşit peste ele şi nu au putut să mai fugă. Ele au fost găsite jos, nu la etajul unu. Au căzut de sus cu tot cu tavan. În momentul în care tânăra care a fost transportată la Bucureşti a fost scoasă din local, fetele rămase sus se auzeau ţipând după ajutor. Nimeni nu s-a dus să le salveze. Când au venit pompierii, oamenii ar fi trebuit să le spună că acele fete sunt sus, să intre după ele. Eu am ajuns la restaurant pe la ora 23.00, dar nu m-au lăsat să intru. Trebuie să se ştie că tot fumul a venit de sus, de pe scări. Când a coborât fata aia arsă şi a deschis uşa, atunci cică s-a auzit ceva şi s-a pornit nenorocirea. Cred că Nicoletei i s-a întâmplat ceva de nu a putut să se salveze. Un băiat din local mi-a spus că scara nu a luat foc imediat, abia după 20 de minute s-au aprins treptele. Eu am intrat o singură dată la ele în vestiar şi ştiu că scările din lemn se mişcau rău, iar uşa... trebuia să te trânteşti puţin în ea ca să se deschidă. Am luat o scară de la vecini şi m-am urcat pe acoperiş, m-am gândit că poate au sărit pe geam şi stau pe undeva ameţite, dar nu era nimeni acolo“, a povestit, vizibil marcat, iubitul Nicoletei Vasiliţeanu, Adrian Laurenţiu Tecuceanu.

“CLĂDIREA ESTE ASIGURATĂ”

Proprietarul clubului „Legendary Pub” spune că imobilul în care funcţionau localul său, restaurantul „Beirut” şi cazinoul „Vegas” este asigurat. „S-a făcut totul scrum. Mobilier, aparatură, tot ce aveam. Am reuşit să salvez doar un calculator şi o boxă. Un coleg a observat că este fum în baie şi am evacuat localul. Ulterior, am încercat să mai salvăm câte ceva, iar la un moment dat a căzut curentul, iar eu şi doi colegi am fost scoşi cu forţa afară de pompieri. Clădirea este asigurată. Urmează acum să se stabilească de la ce a pornit incendiul şi să vedem dacă asigurarea ne va despăgubi“, a declarat Mihai Opriş, administratorul „Legendary Pub“.

CINE DEŢINE RESTAURANTUL „BEIRUT”

Potrivit datelor puse la dispoziţia publicului de Oficiul pentru Registrul Comerţului, restaurantul “Beirut” funcţionează pe firma „Middle East Parteners“ SRL. Acţionarii societăţii sunt Joceline Youssef Baaklini Karam şi George Karam, iar conform Registrului Comerţului, administrator este George Karam. Totodată, George Karam apare ca administrator şi în cadrul societăţilor SC „GNK Shipping & Trading LD“ SRL şi SC „Middle East Trading“ SRL. În evidenţele Registrului Comerţului, firma care administrează restaurantul libanez apare implicată în mai multe litigii pe rolul instanţelor cu ITM şi Garda Financiară. Cel mai probabil, administratorul a atacat amenzile primite din partea inspectorilor. Ultima sancţiune, în valoare de 7.000 de lei, a fost dată de reprezentanţii ITM în urmă cu o lună, pentru că societatea nu avea om responsabil cu instruirea normelor de protecţie a muncii.

HAYSSAM, TARTOUSSI ŞI KARAM...

Numele lui George Karam (administratorul restaurantului „Beirut”) a căpătat sonorităţi naţionale odată cu implicarea sa în cazul arestării navei „Iman T", a cărei istorie este strâns legată de misterioasa dispariţie a lui Omar Hayssam din România şi de omul de afaceri sirian Mohamad Tartoussi. În acest caz (fuga lui Hayssam - n.r.), nodul gordian al dezinformărilor şi mistificărilor rezistă şi acum.

Să o luăm cu începutul. La începutul lunii august a anului 2006, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti a decis arestarea navei "Iman T" în Portul Constanţa, considerând că există indicii serioase cu privire la fuga sirianului Omar Hayssam din România (pe 30 iunie - n.r.) la bordul acestei nave. „Iman T” era un cargou pentru mărfuri generale, naviga sub pavilion coreean şi aparţinea firmei Mediteranean Line Inc., înregistrată în Delaware SUA. Agentul era, pe atunci, SC Ashila Shipping, iar ca operator naval, în acte apărea firma „Tartoussi Shipping". Aşa cum titra cotidianul nostru la acea vreme, firma aparţinea omului de afaceri sirian Mohamad Tartoussi. Potrivit anchetatorilor, Tartoussi era considerat un apropiat al familiei lui Hayssam şi, totodată, responsabil de fuga teroristului. În momentul arestării, „Iman T” era încărcată cu cherestea şi tablă de oţel şi se pregătea să plece către porturi din ţările arabe. Nemaiputând părăsi portul, marfa nu a mai ajuns la destinatari, iar proprietarii încărcăturii au căutat o cale de a-şi recupera marfa. Proprietarii cherestelei spun că anchetatorii au decis punerea sechestrului asigurător doar pe cargou, nu şi pe marfa de la bord. "Iniţial, Mohamad Tartoussi a refuzat să ne permită să descărcăm cheresteaua aflată la bordul navei. Apoi am vorbit cu procurorii DIICOT Bucureşti şi aceştia ne-au confirmat printr-un act oficial că doar nava este arestată, nu şi marfa. În documentul respectiv emis către societatea noastră se precizează că „Iman T” este liberă la descărcare", declara pentru „Telegraf”, la 26 septembrie 2006, George Karam, cetăţean libian, patron al societăţii Middle East Trading, care deţinea 150 mc din cheresteaua de la bordul navei arestate. După mai multe discuţii şi presiuni, reprezentanţii societăţii Middle East au reuşit să-şi descarce marfa şi să-l convingă pe Tartoussi să suporte cheltuielile din buzunarul propriu. Acesta a declarat că sechestrarea navei a fost o măsură abuzivă şi că aşa-zisele confirmări ale prezenţei lui Omar Hayssam la bordul lui „Iman T” sunt doar nişte declaraţii interpretate în mod voit greşit de procurorii DIICOT Bucureşti. Sirianul neagă faptul că şeful de echipaj şi doi dintre marinari l-ar fi recunoscut în nişte poze pe Hayssam ca fiind un bărbat ascuns pe navă, pe 30 iunie 2006. De asemenea, Tartoussi a infirmat şi acuzele conform cărora planul de evadare al lui Omar Hayssam ar fi pus la cale de el, împreună cu fratele său, Yusuf Tartoussi, şi Omar Mucles, fratele omului de afaceri suspectat de terorism.

La şase ani distanţă, în 2012, numele lui George Karam apare din nou în atenţia publică, de data aceasta într-un scandal cu mită. În luna martie a acelui an, în calitate de administrator al societăţii SC Middle East Trading SRL, George Karam a formulat un denunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Serviciul Judeţean Constanţa al DNA împotriva unor lucrători vamali care i-ar fi pretins mită pentru a nu-i controla “neatent” un container cu mobilă importată din Egipt. Potrivit DNA, 700 de dolari ar fi fost suficienţi pentru ca marfa să iasă cu bine din Portul Constanţa Sud - Agigea.