Cine se face vinovat de apariția infecţiilor nosocomiale

22:21:36 / 24 Aprilie 2015

constantean

Si poate asa, pe aceasta cale, aflati si dvs ca infirmierele de la terapie intensive isi pun o pereche de manusi pa care nu o mai scot pana nu termina sa schimbe toti pacientii care sunt neputinciosi din acele saloane...Ele nu se feresc decat pe ele de eventuale infectii si, eventual, se gandesc cate perechi de manusi economisesc astfel, ca sa le poata acasa...La protectia pacientilor (sa nu transmita microbe, infectii de la unii la altii) nu se gandesc deloc. Si asta se intampla sub ochii asistentelor, medicilor, rudelor celor internati...Deci toata lumea stie, numai dumneavoastra nu...Sau este mai simplu sa va faceti ca nu stiti, ca nu vedeti...Jalnic....Si nu este singurul aspect strigator la cer....Nu vedeti personalul medical care iese in echipamentul medical (halite, costume etc) din incinta spitalului (unii vin direct de acasa imbracati asa, unii ies la masa, unii pleaca pe la cabinetele particulare in timpul programului...) cu care, pe urma intra in saloanele de terapie intensive? Nu-I vedeti nici pe cei care intra in blocul operator dupa ce au mers in liftul ce care lenjeria murdara sau deseurile medicale etc in aceleasi haine (de service, nu cred ca-si schimba halatele cand ies de acolo). Nu cred ca un anestezist iese din operatie in costumatia de serviciu, se duce la masa, vine cu cumparaturi, inclusiv cu mancare, intra in blocul operator inclusive cu aceeasi papuci, fara sosoni de unica folosinta, iar dvs credeti ca Acela este un mediu sigur pt interventii chirurgicale...In acest spital....sat fara caini...sau cainii traiesc in haita....FUGITI DE ACEST SPITAL!!!!