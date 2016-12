Cine se opune, de fapt, descentralizării portului?

08:45:47 / 20 Martie 2014

33% actiuni

Cu 33% actiuni nu poti lua decizii in port, nu ai majoritate in Consiliul de Administratie si in AGA, asa ca nu se pune problema ca portul sa treaca in totalitate la Constanta (asa cum afirma propaganda basista) ci sa i se aloce inca 13% din actiuni, adica din profitul portului, din profitul foarte mic, rusinos de mic. Stiti cum e vorba aceea..."capra raioasa merge cu coada sus", nu vrem ca orasul sa aiba 13% in plus pe motivul ca distruge Mazare portul, ca e mafiot samd. dar portul se afla in pragul falimentului si mafia de acolo este extrem de puternica si bine inradacinata in economia subterana nationala, nu cred ca Mazare ar putea eradica aceasta mafie, previzionez doar ca poate cadea la pace, se inteleg ei, banul dicteaza. In alta ordine de idei, este corect si normal ca orasul sa detina 33% in contextul in care 33% va merge la Guvern si 33% se va vinde pe bursa sau va ramane la Fondul Proprietatea, deci daca oricine din lumea asta poate cumpara actiuni pe bursa si automat detine o participatie din port, de ce orasul Constanta sa n-o faca? Hai sa nu mai fim rai, dar prosti, ci sa gandim ca orasul nostru va avea beneficii putinel mai mari, macar raman niste bani aici si nu mai merg ca Bucuresti si la Cluj si vorbim de termen lung, vorbim de dezvoltarea orasului, Mazare va pleca la un moment dat. Guvernul aloca fonduri de la buget pentru arena nationala, pentru metrou, subventioneaza si dezvolta metroul si multe cladiri de patrimoniu din Bucuresti. Sunt bani nationali pentru interese locale, nu nationale. M-am saturat ca Bucurestiul sa beneficieze mai mult decat Constanta de pe urma portului si a turismului. Cei din Ardeal sunt mai darji, stiu sa-si ceara drepturile, noi nu numai ca lasam capul jos, ci conlucram impotriva intereselor locale, impotriva noastra. Bineinteles ca cei care nu sunt de acord ca orasul sa obtina inca 13% din actiuni sunt implicati pana la gat in mafia din port, este logic.