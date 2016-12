Cine și de ce îi intimidează pe medici să facă gărzi suplimentare?

Mult discutata problemă a gărzilor suplimentare pare să fie departe de a fi rezolvată, chiar dacă oficiali ai Guvernului au anunțat că lucrurile se vor rezolva și că doctorii vor fi plătiți pe măsură pentru orele în plus lucrate și că nu trebuie să mai aibă niciun motiv de nemulțumire din acest punct de vedere. Reprezentanți ai Sindicatului Promedica şi ai Alianţei Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical ”dezaprobă tentativele de intimidare şi modul în care medicii sunt obligaţi să îşi exercite meseria”. Cele două formațiuni reamintesc, într-un comunicat, factorilor implicaţi că medicii îşi cunosc obligaţiile faţă de pacienţi şi, în general, se străduiesc să le respecte, deşi condiţiile în care îşi fac meseria sunt vitrege. ”Există unele drepturi pe care le solicităm constant şi pentru care atât Sindicatul Promedica, dar şi Alianţa Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical au militat şi o vor face în continuare. Ne referim aici la dreptul medicilor de a-şi face meseria în condiţii corecte privind salarizarea şi respectarea normei de muncă la nivel european. Subliniem faptul că în niciun moment nu s-a pus problema nerespectării obligaţiilor de serviciu”, potrivit comunicatului. Tot reprezentanții celor două formațiuni spun că ”medicii au dreptul de a alege dacă mai pot onora gărzile suplimentare sau nu, ţinând cont că acestea sunt ore în afara normei de muncă, ore care fac parte din timpul personal al medicului, gărzile suplimentare fiind încă plătite la un nivel tarifar orar mult sub tariful normei de muncă”. ”Medicii au o meserie liberală, care are nevoie de respectarea statutului profesional, în condiţiile în care responsabilitatea individuală este extrem de mare, iar raportul de forţă, implicit intimidare, între angajator şi medic nu ar trebui să îşi găsească locul şi nici să fie calibrat în vreun fel. Acestor drepturi li se adaugă necesitatea ca medicul să profeseze în condiţii în care să îşi poată valoriza cunoştinţele acumulate în mulţii ani de studii, într-o serie lungă de examene care l-au adus la nivelul profesional din prezent”, semnează preşedintele Sindicatului Promedica, dr. Eleodor Cârstoiu, și preşedintele Alianţei Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical, dr. Bogdan Tănase.

CE SPUNEA MINISTRUL? ”Acest Guvern a mărit salariile medicilor începând cu 1 august, acest Guvern a mărit semnificativ, după cum se poate vedea pe site-ul respectpentrumedici.ro, plata gărzilor sau a promis că va face asta și o va face în următoarele săptămâni. În momentul acesta, eu, unul, nu văd niciun motiv pentru care medicii să nu vrea să semneze un contract care, în mod evident, îi avantajează. Deci, nu le cere nimeni să facă mai multe gărzi ca până acum, ba din contră, acolo există o oarecare flexibilizare, dar, de asemenea, trebuie să luăm în considerare că gărzile sunt plătite mai bine. Deci, nu văd niciun motiv, altele decât cele care nu legătură cu realitatea, ca medicii să nu semneze aceste contracte de gărzi”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Și la Constanța, mai mulți medici și-au exprimat nemulțumirea față de situație, anunțând că nu vor să semneze contractele de gărzi dacă nu se face nimic în favoarea lor.

Citește și:

Medici români, în prag de leșin, în gărzi!