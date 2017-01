Cine stinge lumina la PNL?

CONVULSII Nemulțumiți de faptul că PNL s-a diluat prin fuziunea cu PDL, zeci de liberali și-au făcut bocceluța și au părăsit partidul Brătienilor. Îngrijorarea în rândurile PNL privind valul de demisii este cu atât mai mare cu cât, până în prezent, peste 30 de parlamentari liberali au sărit din barca veche a PNL în cea nouă a lui Călin Popescu-Tăriceanu, care a anunţat că, la începutul lunii august, va înfiinţa, oficial, o nouă formațiune - Partidul Liberal Reformator (PLR). Convulsiile în PNL au început imediat după alegerea lui Klaus Iohannis, iar printre cele mai cunoscute nume care au renunțat la calitatea de membru al PNL se numără senatorul Ioan Ghișe, deputatul Mihai Stănișoară, fostul ministru al Economiei Andrei Gerea și deputatul Daniel Chițoiu. Acestora li se alătură senatorul de Ilfov Nicolae Nasta și deputatul de Dâmbovița Ion Pârgaru, care au anunţat, ieri, că demisionează din PNL şi se vor înscrie în PLR. ”Principalul motiv pentru care plec este faptul că ceva am promis ceva electoratului în 2012, atunci când am candidat din partea PNL sub sigla USL, iar din păcate, astăzi, se întâmplă altceva. Unii dintre colegii noştri şi chiar o parte din media tratează această plecare ca pe un act de trădare. Îmi pare că cei care gândesc așa sunt colegii liberali care au hotărât în culise, cu ghilimelele de rigoare, soarta partidului. Dar nu este trădare faţă de cei 50.000 de cetăţeni ai Ilfovului care, în 2012, au votat un alt proiect. Ştiţi foarte bine că atunci a fost un vot masiv împotriva PDL, iar eu astăzi nu le pot spune că proiectul meu politic se bazează pe această frăţie cu PDL”, a afirmat Nicolae Nasta. El a precizat că al doilea motiv pentru care a decis să părăsească PNL este legat de hotărârea conducerii partidului privind plecarea din grupul ALDE şi aderarea la PPE. În acest context, Nasta a spus că membrii grupului ALDE au fost alături de România din 1990 şi că PNL ar fi trebuit să rămână în acest grup.

30 DE PLECĂRI Deputatul liberal Ion Pârgaru, ales într-un colegiu din judeţul Dâmboviţa, a spus că demisionează din PNL, pentru că în PLR sunt mai mulţi colegi de-ai săi, iar doctrina pe care a adoptat-o PLR este şi ceea ce gândește el pentru dezvoltarea în continuare a ţării. Duminică, alți doi parlamentari liberali - senatorul de Timiş Petru Ehegartner şi deputatul de Cluj Steluţa Cătăniciu - au demisionat din PNL pentru a se înscrie în partidul fondat de Tăriceanu. Preşedintele interimar al Partidului Liberal Reformator, deputatul Graţiela Gavrilescu, a declarat că numărul senatorilor şi deputaţilor înscriși în această formațiune depăşeşte 30.