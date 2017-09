Cine sunt câştigătorii FITIC 2.0?

Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa – FITIC 2.0 a ajuns la final. După zece ore de teatru în fiecare zi, începând de sâmbătă, 2 septembrie şi până sâmbătă, 9 septembrie, după zeci de spectacole, sute de artişti, abia sau arhicunoscuţi, după întâlniri de neuitat cu publicul spectator şi multe poveşti frumoase create în cadrul acestui festival, FITIC 2.0 şi-a închis porţile până, poate, la anul. Participarea din această ediţie a întrecut toate aşteptările, iar organizatorii doresc să mulţumească pe această cale publicului şi tuturor artiştilor implicaţi în acest proiect.

Pe lângă mareea de spectacole, FITIC 2.0 a avut şi o dimensiune teoretică şi practică a tuturor aspectelor care întovărăşesc meseria, vocaţia şi pasiunea de a fi actor, prin workshop-urile realizate de specialişti din toată ţara.

Mai mult decât atât, datorită celor două conferinţe de specialitate, teatrul a primit şi o dimensiune administrativă, ca factor important în viaţa Cetăţii şi a cetăţenilor ei. Această dimensiune ar fi trebuit dezbătută în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, însă doar un angajat al Primăriei a fost prezent. Consiliul Judeţean Constanţa nu a considerat necesar să participe. Problemele dezbătute au conturat un tablou sumbru: cât de slab este înţeleasă ideea de instituţie de cultură la Constanţa, cum statul nu sprijină fenomenul de teatru independent, deşi este obligat să o facă, cum în oraşul nostru nu există nicio clădire care să aibă ca destinaţie „teatrul”, cum există legi care protejează actul de cultură şi nu sunt luate în seamă şi, nu în ultimul rând, cum sunt organizate bugetele pentru cultură şi cât de anevoioasă este modalitatea de a plăti artiştii implicaţi în proiecte. Acestea şi multe altele au fost rostite în ultima zi a festivalului şi nu ne dorim decât să fie auzite de urechile celor care au puterea de a lua decizii. De asemenea, membrii juriului şi-a exprimat disponibilitatea de a consilia gratuit angajaţii din aparatul de stat în privinţa multiplelor şi complexelor aspecte legate de teatru, trupe, artişti, organizare de evenimente de profil, pe care aceştia nu le înţeleg sau în culisele cărora nu au acces sau nu vor să intre.

Festivalul Internaţional de Teatru Independent Constanţa, ediţia a II-a, a fost organizat de Asociaţia Culturală Teatrelia, cu sprijinul Primăriei Muncipiului Constanţa.

Premii FITIC 2.0.

Secţiunea Spectacole de Teatru Independent

Premiul pentru cel mai bun actor: George Constantinescu - “Dureri fantomă” (Teatrul de Artă Bucureşti)

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Alexandra Podu - “Love, Mon Amour” (Teatrul Mic, Sibiu)

Premiul pentru one-man show: Delia Hriscu-Badea - spectacolul “Elida” (Teatrul din Mansardă)

Premiul pentru regie: Eugen Gyemant - “Jurnalul lui Adam şi al Evei” (Godot Café Teatru)

Premiul pentru cel mai bun spectacol: “Love, Mon Amour” (Teatru Mic, Sibiu), regie: Constantin Podu. Distribuţie: Alexandra Podu, Petrişor Diamantu.

Premiul special al juriului: “Buzunarul cu pâine”. Regie: Alexandru Bogdan. Cu: Alexandru Nagy, Ştefan Pavel (Godot Café Teatru)

Secţiunea Spectacole de Teatru-Dans

Premiul pentru concepţie coregrafică: spectacolul “Lasă-mă să... OM!”. Regie: Beatrice Volbea (Teatrul FIX)

Secţiunea Concurs dedicat Tinerilor Actori şi Studenţi

Individual:

Cea mai bună actriţă: Ana Crăciun-Lambru - “Dust”/Praf (The Puppet Arts Program at The University of Connecticut and Connecticut Repertory Theater)

Cel mai bun actor: Iulian Marinescu - “Lumina de la capătul răbdării” (Facultatea de Arte, Universitatea “Ovidius” Constanţa)

Grup:

Cea mai bună trupă: ADN (BONOBO), regie: Ruxandra Bălaşu (UNATC “I.L. Caragiale” Bucureşti)

Secţiunea Concurs de Dramaturgie Contemporană:

- “Paliativ” - Radu Popescu

Nominalizări: “Procesul lui David M. Golan”, de Matei Lucaci Grunberg şi “Două nunţi şi-o sinucidere”, de Marian Popescu

Secţiunea Concurs Afişe de Teatru