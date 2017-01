Cine sunt cei mai activi voluntari din Constanța în 2015?

Tinerii constănțeni care s-au implicat în 2015 în activități de voluntariat au o zi în care primesc aprecieri publice din partea societății pentru faptele lor bune. Pe 5 decembrie, a avut loc Gala Voluntarilor, festivitate care s-a desfășurat în acest an la Sala de Festivități a Forțelor Navale. Au fost prezente 19 ONG-uri implicate activ în viața societății constănțene, fiind premiați cei mai buni voluntari pe 12 categorii. ”Gala Voluntarului se desfășoară anual pe 5 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarilor. Dorim să recunoaștem în acest fel munca voluntarilor din toate ONG-urile, premiile fiind o încununare a tot ceea ce fac acești tineri în cursul anului. 4 organizații din Constanța vor ajunge și la Gala Națională a Voluntarului, reprezentându-ne la nivel național prin proiectele lor”, a declarat pentru ”Telegraf” coordonatorul evenimentului, Mihaela Căruțașu, președinte al Asociației Civicum Voluntaris. În urma nominalizărilor și a deliberării juriului, au fost premiați următorii câștigători: Voluntarul junior al anului - Andra Udrea, de la Asociația Grupurilor Locale pentru Tineret, Voluntarul senior al anului - Liana Naum de la Asociația Camarazii, Voluntarul străin al anului - Maria Georgi Jose - Oratoriul Don Bosco, Voluntarul din sport al anului - Gabriel Pătraru, coordonatorul de voluntari al anului - Andra Frățilă de la Organizația Mare Nostrum. Același ONG a primit și titlul de organizația anului. ”Premiul pe care l-am câștigat astăzi este un premiu care ne felicită dar ne și împovărează puțin pentru că și anul viitor trebuie să avem rezultate la fel de bune ca să ne menținem pe aceeași poziție. Îi îndumăm pe toți să vină și să încerce voluntariatul, pentru că deși la noi în România este privit ca o muncă neplătită, de fapt voluntariatul este mai mult de atât. Este o formă de a cunoaște, de a-ți face prieteni și de a învăța lucruri noi”, a declarat pentru ”Telegraf”, coordonatorul de proiecte al ONG Mare Nostrum, Marian Paiu. Liceul Teoretic ”Ovidius” din Constanța a fost desemnat instituția de învățământ a anului, iar titlul de compania anului a fost acordat Auchan Constanța. Premiul de popularitate pentru Voluntarul Anului a fost acordat lui Rafael Udrea, de la Asociația ”Together Everyone Achieves More” (TEAM), cel care a primit și titlul de Voluntarul Anului, iar premiul pentru cea mai populară organizație de voluntari a ajuns tot la Asociația TEAM. În acest an au fost acordate și 2 trofee ale prieteniei, care au ajuns la Oratoriul ”Don Bosco” și la Asociația Ofițerilor și Sergenților în Rezervă Șabla, din Bulgaria.