Cine sunt elevele care au câștigat trofeul ”Civi-Mateca”

Patru tinere de la clasele a XI-a A și a XI-a B de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud au câștigat, la sfârșitul lunii ianuarie, două premii în cadrul concursului de scurtmetraje ”Civi - Mateca”. Cele patru tinere au răspuns provocării lansate de Asociația Civicum Voluntaris și au reușit să convingă juriul că sunt cele mai bune. Andreea Tîrziman, Alexandra Predulea, Alexandra Miu și Diana Maxim au povestit, în cadrul unei conferințe de presă organizate ieri, la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, că, deși a fost un un proiect dificil, au reușit să colaboreze și să aibă un film bun. Cele patru eleve au realizat filmul ”Asceză”, în care au abordat teme precum respectul, grija, toleranța și comportamentul adecvat în societate. ”Am lucrat în echipă și, deși nu am avut o idee fixă la început, pe parcursul filmărilor am îmbunătățit filmul și ne așteptam să câștigăm. Am filmat aproximativ două zile și apoi am montat singure cadrele pe care le-am filmat”, a explicat Alexandra Predulea. Cele patru tinere au cucerit juriul și au primit premiul I la clasa a XI-a și, în final, Marele Trofeu al concursului. Elevele din Eforie au fost coordonate în demersul lor de prof. Adriana Ilicenco. ”Proiectul și-a propus să îi încurajeze pe tineri să folosească în sens pozitiv noile tehnologii și să promoveze voluntariatul și spiritul civic în rândul elevilor”, a explicat profesorul coordonator. Concursul ”Civi-Mateca” a fost organizat de Asociația Civicum Voluntaris cu sprijinul Heineken și Asociației CSR Nest și s-a adresat tinerilor din municipiul Constanța și din alte opt localități din județ cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani.