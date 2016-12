Cine sunt elevii calificați la Olimpiada Națională de Științele Pământului

Weekend-ul trecut, peste 20 de elevi de liceu au participat la etapa județeană a uneia dintre cele mai dificile competiții școlare - Olimpiada de Științele Pământului. Ieri, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut publică lista cu elevii câștigători ai acestei etape și care s-au calificat în etapa națională a concursului. Premiul I în etapa județeană a fost adjudecat de elevii Diana Andreea Catană (clasa a XI-a), George Costin Dobrin (clasa a XI-a), Hakan Calila (clasa a IX-a), Paul Haidu-Gerea (clasa a X-a), Dan Mircea Neagoe (clasa a IX-a), care învață la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanța. Diana Ioana Anastase, clasa a XII-a la CNMB, și Andrei Cătălin Popa, clasa a IX-a la Liceul Teoretic ”Ovidius”, au cucerit premiul al II-lea, în timp ce locul al III-lea nu a fost acordat, pentru că niciun elev nu a întrunit punctajul stabilit de metodologie. ”Nu am acordat premiul al III-lea, însă am avut mai mulți premianți la celelalte categorii. Ne-am bucurat că în acest an copiii au obținut punctaje mari”, a precizat inspectorul școlar de fizică, prof. Mădălina Ivănescu. Toți elevii premiați s-au calificat în etapa națională a Olimpiadei de Științele Pământului. De asemenea, doi elevi au primit mențiune în cadrul concursului, respectiv Ioana Teodora Nedelcu, elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic ”Ovidius”, și Victor Cristian Popa, elev în clasa a X-a la CNMB.