Cine sunt elevii constănţeni care au luat cele mai mari note la Bac

Rezultatele de la prima sesiune de Bac sunt dezamăgitoare pentru peste 45% dintre absolvenţii din Constanța care au susţinut examenul. Cu note mici, ei vor trebui să mai dea încă o dată examenul pentru a promova. Sunt însă și excepții - elevi care au luat note foarte mari. Printre cei care au luat Bacalaureatul cu brio se remarcă și doi tineri absolvenți ai Liceului Teoretic ”Ovidius” din Constanța. Andrei Crețu și Lidia Grasu au învățat timp de opt ani în aceeași clasă și au obținut cele mai mari note din județul nostru: 9,80 la proba scrisă de limba română, 10 la matematică și 10 la biologie, cu o medie totală de 9,93. Secretul lor? Au învățat constant, chiar dacă și-au făcut timp și de distracție. După ani întregi de muncă, acum culeg laurii, însă și subiectele au fost mai ușoare, spun ei. ”Mie mi s-au părut subiectele foarte ușoare, chiar accesibile, și se vede că nivelul de dificultate al subiectelor scade de la an la an. Probabil că Ministerul Educației vrea să crească promovabilitatea, având în vedere rezultatele din anii trecuți. Eu am învățat constant în cei 4 ani de liceu, dar pentru Bac, la română, spre exemplu, am început să învăț mai mult în ultimele 2 - 3 săptămâni. În rest a fost pur și simplu o muncă constantă”, spune tânărul. Proba la biologie n-a fost deloc o problemă pentru el, deoarece a fost olimpic încă din clasa a X-a. Recunoaşte că a făcut, în schimb, câteva ore de meditaţii la limba română și matematică. ”Am luat mențiune la faza națională, în clasa a X-a, și premii speciale în clasele a XI-a și a XII-a”, mărturisește Andrei. El vrea să îmbrățișeze meseria de medic. ”Voi studia medicina la București. Mă pasionează, însă provin dintr-o familie care nu are legătură cu medicina. Din clasa a VII-a am decis că vreau să devin medic și pe parcurs mi s-a întărit pasiunea”, adaugă tânărul. Andrei îi sfătuieşte pe colegii care nu au reuşit în prima sesiune de examen să trateze cu mai multă seriozitate Bacalaureatul, care este foarte important în viața unui om.

MUNCA ȘI AMBIȚIA I-AU GARANTAT SUCCESUL Lidia, în schimb, vrea să fie avocat. Rețeta succesului pare a fi aceeaşi: multe ore de muncă şi multă ambiţie. ”Eu în timpul anului m-am axat mai mult pe matematică, iar la biologie am început să învăț mai serios din semestrul al II-lea și la română în ultima lună, înainte de examen. Subiectele nu au fost neapărat foarte grele, nivelul a fost accesibil, ceea ce mi s-a părut un lucru bun, pentru că aveam nevoie de notă mare pentru a intra la facultate”, povestește fata. Din septembrie, ea va pleca la studii în Marea Britanie, unde a fost admisă la Facultatea de Drept de la University College London. Atât anul acesta, cât și anul trecut, tânăra a luat locul I la olimpiada județeană de limba engleză, așa că Anglia i se potrivește ca o mănușă. Recunoaște că, la finalul studiilor, ar vrea să rămână în Marea Britanie, unde să își construiască un viitor. În toată țara, 63 de elevi se pot lăuda cu media maximă la Bacalaureat în acest an. La Constanța nu a fost nicio medie de 10.