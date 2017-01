Cine sunt oamenii noi cu care PNL Constanța se prezintă în alegeri

19:38:48 / 24 Octombrie 2016

CANDIDATI NOI IN ALEGERI

Indiferent de convingerile noastre politice , trebuie sa apreciem ca un fapt poziv disparitia celor care prin calitatea de parlamentar nu au facut nimic pentru ceteni . In frunte cu Hassoti , Dragomir , Manea si copilul de trupa pe post de tucalar Tararache . In Constanta liberalii au acum o mare problema . Suntem convinsi ca Dragomir a initiat si realizat indepartarea , inclusiv a sa , la momentul potrivit , adica in momentrul in care nu risca nimic . Daca ar fi vrut sa demonstreze ca face acest act de eliminare din convigerea ca trebuie asanat partidul , trebuia s-o faca cel putin la legislatura trecuta . Atunci ar fi putut avea sansa sa treaca drept reformator . Actionand acum , nu face decat sa demonstreze ca vrea sa ramana seful organizatiei cu toate rezultatele slabe obtinute pana acum . Vom fi de acord sa-i acordam si o doza de bune intentii doar daca va declara ferm ca indiferent de rezultatele alegerilor va demisiona din functia de presedinte fara sa mai astepte vreun congres la calendele grecesti . Daca va ramane in continuare presedinte situatia va fi mai rea decat a fost si este acum si va crea o fractura in organizatie . Dragomir nu are calitati de lider de partid . A fost doar omul de paie a lui Hasotti . Faptul ca in organizatia PNL Constanta a putut ajunge unul ca Tararache , demonstreaza faptul ca Dragomir nu cunoaste teoria ( desi este economist ) ca rezultatul final al unei actiuni , depinde de elementul inferior . Racheta Americana in valoare de miliarde de dolari , cu cosmonauti la bord a explodat din cauza unei garnituri proaste care valora cateva sute de dolari . Tararache si altii asemanatori lui , a fost si este mai periculos ca o garnitura prost fabricata .