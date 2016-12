12:15:13 / 26 Octombrie 2015

Clar

STROE FELIX are o trasatura de natura genetica si biologica care-l face deosebit si asta se numeste INTELIGENTA si care a fost completata cu desteptaciune. Sunt doi termeni total diferiti dar care aduc succesul numai daca sunt asejati in aceasta ordine. O persoana inteligenta poate fi si desteapta in timp ce una desteapta nu poate fi si inteligenta. INTELIGENTA va lipsit dvs. domnilor si de aceea va este frica de STROE FELIX. Si daca erati dvs. director in locul dlui ar fi aratat si compania respectiva cum arata Constanta. Asta in cazul in care nu o cumparati dvs asa cum ati procedat si cu domeniul public al Constantei. SUCCES DLE STROE FELIX!