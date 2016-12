Cine sunt „prințesele“ industriei bancare

Comitetul de Stabilitate Financiară (FSB), care consiliază statele G20 cu privire la reforma sectorului bancar și supervizează reglementarea sistemului financiar global, a publicat luni lista celor 30 de bănci de importanță sistemică în lume, care vor trebui să îndeplinească cerințe mai stricte de capital. FSB a apreciat că reglementările mai stricte pentru aceste bănci vor reduce posibilitatea prăbușirii lor și vor limita efectele negative, în eventualitatea falimentului. Astfel, cele mai importante două bănci sunt Citi și JPMorgan din SUA (nivelul unu, cu un indice minim de adecvare a capitalului cu 2,5% mai ridicat decât cel solicitat băncilor în regulă). La nivelul doi (+2%) sunt HSBC, Bank of America, BNP Paribas și Deutsche Bank. Pe trei (+1,5%) găsim Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, ICBC (China), Mitsubishi UFJ și Wells Fargo. Ultima categorie (+1%) e compusă din Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of New York - Mellon, China Construction Bank, Group BPCE, Group Credit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Nordea, RBS, Santander, Societe Generale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS și UniCredit Group. Din ianuarie 2019, marile bănci vor trebui să dețină un capital tampon, alcătuit din obligațiuni sau alte instrumente financiare, de cel puțin 16 - 20% din activele lor riscante, cum ar fi împrumuturile. Obligațiuni vor fi convertite în acțiuni, în cazul în care apar probleme financiare. Printre cele 30 „prințese“ de importanță sistemică se află și bănci care au o prezență importantă în România. Este vorba despre Societe Generale, Credit Agricole, UniCredit și ING Bank.